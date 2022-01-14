14 Ocak 2022, Cuma
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Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na HDP'li Semra Güzel tepkisi: Niye kınayamıyorsun

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2022
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Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na HDP’li Semra Güzel tepkisi: Niye kınayamıyorsun

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Milletvekili Semra Güzel'i kınayamadığını belirterek, "Milletvekilinin teröristle fotoğrafı yakışmaz. Savunmakta yakışmaz. Yok açılım süreciymiş de, yok buymuş da. Niye kınayamıyorsun. Açıkça çık ve kına. Ne var bunda yani" dedi.

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