Muhalefetin terör fotoğrafı sessizliği! Sert tepki: Söyledikleri zaman ortaklıkları bozulur!

İşte o açıklamalardan satır başları;

BÜTÜN HESAP KİTAP BUNUN ÜZERİNE

Çok açık bir zırvada bulunuyor bu beyefendi. Sayın Cumhurbaşkanımızın kalibresinde, kalitesinde, vizyonunda, ufkunda bir lider bulunamıyor. Bir lider bulamayınca nasıl yaparız da biz arkadan dolanarak hukuki bir engel çıkartarak 2002 yılında seçime sokmadığımız gibi şimdi de bir numara çekip de seçime sokmayabilir miyiz bütün hesap kitap bunun üzerine. Çok net bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne engel çıkarmaya çalışıyorlar.