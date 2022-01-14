Muhalefetin terör fotoğrafı sessizliği! Sert tepki: Söyledikleri zaman ortaklıkları bozulur!
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in terör kampındaki fotoğraflar tepki toplarken muhalefetin sessizliği sürüyor. Peki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener HDP'li vekile neden tepki göstermiyor? TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya, gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında önemli değerlendirmelerde bulundu. Özkaya, Halk TV'de AK Parti'ye kapatma davasını savunan Salim Şen'e de tepki gösterdi ve "çok açık bir zırvada bulunuyor" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'li vekile toz kondurmadı. HDP'yi eleştirmek yerine hükümeti suçladı. Muhalefet HDP-PKK ilişkisini neden görmezden geliyor? Muhalefetin 'Semra Güzel' sessizliğinin sebebi ne? İYİ Parti ve CHP PKK'lı fotoğrafa neden tepki göstermiyor?
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya, gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında önemli değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
BÜTÜN HESAP KİTAP BUNUN ÜZERİNE
Çok açık bir zırvada bulunuyor bu beyefendi. Sayın Cumhurbaşkanımızın kalibresinde, kalitesinde, vizyonunda, ufkunda bir lider bulunamıyor. Bir lider bulamayınca nasıl yaparız da biz arkadan dolanarak hukuki bir engel çıkartarak 2002 yılında seçime sokmadığımız gibi şimdi de bir numara çekip de seçime sokmayabilir miyiz bütün hesap kitap bunun üzerine. Çok net bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne engel çıkarmaya çalışıyorlar.
TERÖR FOTOĞRAFI SUSKUNLUĞU
Tek bir kelime etmiyorlar. Kılıçdaroğlu'na soruluyor ne diyorsunuz diye Cumhurbaşkanımızı suçluyor. Teröriste teröristin sevgilisine terörist kıyafeti giyene kalaşnikofla fotoğraf çektiren kişiye söz söylemeyeceksiniz beyanda bulunmayacaksınız onun yerine Sayın Cumhurbaşkanını, devleti hükümeti suçlayacaksınız.
SÖYLEDİKLERİ ZAMAN OTAKLIKLARI BOZULUR
Söyleyemez çünkü söylediği zaman ortaklıkları bozulur. PKK terör örgütüyle yan yana kol kola yürüyen CHP – HDP – İP – Saadet ve diğer arkasından gelenlerin ortaklıklarına halel gelir. Ne diyor biz proje ortaklığıyız. Proje ortaklığı bozulur proje bozulur. Bu proje Sayın Cumhurbaşkanımızı seçtirtmemek ve Türkiye'ye engel olmak. Bu proje bozulmaması için de PKK'lıya da ses çıkarmazlar teröriste de ses çıkarmazlar. Yazık çok yazık.
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