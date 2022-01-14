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Muhalefetin terör fotoğrafı sessizliği! Sert tepki: Söyledikleri zaman ortaklıkları bozulur!

A Haber
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Giriş: 14.01.2022 09:31
Güncelleme:14.01.2022 09:31
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in terör kampındaki fotoğraflar tepki toplarken muhalefetin sessizliği sürüyor. Peki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener HDP'li vekile neden tepki göstermiyor? TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya, gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında önemli değerlendirmelerde bulundu. Özkaya, Halk TV'de AK Parti'ye kapatma davasını savunan Salim Şen'e de tepki gösterdi ve "çok açık bir zırvada bulunuyor" dedi.
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