CHP’li Özgür Özel’in ’Ortaçağ zihniyeti’ açıklamasının ardıdan bir skandal da Eğitim-Sen’den: Sabah namazı buluşmaları laikliğe aykırı!

Okullarda dini eğitim zorunlu din dersleri ve seçmeli dersler aracılığıyla verileceği mevzuatça belirlenmiştir. Kırıkkale Valiliğinin bu işlemle söz konusu mevzuat hükümlerini değiştirmesi mümkün değildir. Hukuk devletinin en önemli gereklerinden biri olan normlar hiyerarşisi buna engeldir. Kırıkkale Valiliği bu işlemi kamusal imkanlar ve kaynaklar kullanarak dini eğitim ve özelde de belirli bir mezhebe özgü bir dini eğitim amaçlanmaktadır. Bu faaliyete katılmak istemeyen öğrenci ve velilerin bu hakları güvenceye alınmadığından bu işlem laiklik ilkesiyle birlikte din ve vicdan özgürlüğünü, iç hukuk hükmündeki çocuk hakları sözleşmesini ihlal etmektedir. Aynı zamanda faaliyete konu Cuma günü eğitim-öğretimden yoksun kalacaklarından öğrencilerin eğitim-öğretim hakkını da ihlal etmektedir. Sendikamız bu işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle de dava açmıştır. Sendikamız eğitimin dinselleştirilmesine karşı hukuksal ve sendikal her türlü meşru yolu kullanarak mücadele etmeye; kamusal, laik ve bilimsel eğitimi savunmaya devam edecektir. Cemaat yurdunda baskılara dayamayıp intihar eden yeni bir Enes Kartal olayı yaşanmasın diye mücadelesini aralıksız devam ettirecektir.'

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