Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan A Haber’e özel son dakika açıklamaları! Yeni ekonomik modele turizmin katkısı ne olur?

HAK ETTİĞİMİZ YERE GELMEYE ÇALIŞIYORUZ

Türkiye'nin turizm potansiyeli çok fazla. İlk kez belli bir hedef doğrultusunda programlanıyor, stratejiler belirleniyor. Cumhurbaşkanımız stratejik sektör olarak ilan etmişti turizmi. Hedefe gitmek için ne gerekiyorsa adım adım atılıyor. Kural çok büyük bir etken gibi gözüküyor ama öyle değil. Biz kişi başı gelirimizi de artırmak istiyoruz ama markalaşarak hak ettiğimiz yere de gelmeye çalışıyoruz.

MEB İLE KOORDİNELİ ÇALIŞIYORUZ

Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli çalışıyoruz. Turizm okullarına öğrencilerin talebi arttı. Öğrenciler 3 lisans öğreniyor ve istihdama katkı sağlıyor.

Lojman sıkıntısı var. Otellerin yoğun olduğu bölgelerde lojman ihalelerini açıyoruz. Bu sorunu da kökten çözmüş olacağız. Teşvikli kredi çalışması hazırlığımız var. Vergi yüklerinin azaltılması için çalışıyoruz.

Bodrum kalesinde uzun bir restorasyon süreci vardı. Bu süreci hızlandırdık. Hizmete açmak önemli. Kesintiyi uzun yaptığınız zaman o pazar değer kaybeder.

Geçen yılın sonlarına doğru Antalya Havalimanı ihalesine çıktık. Beklentilerin çok üzerinde bir ihale gerçekleştirildi. Bu Türkiye'nin ekonomisine, turizmine olan güvenin tehcilli.

YETKİ SADECE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA BIRAKILDI

1982'den sonra yasada 2 tane sınırlama oldu. Sınırlama da AK Parti hükümeti döneminde gerçekleşmiş. 2008 yılında yasada bir değişikliğe gidiliyor ve yetki sınırlanmasına gidiliyor. İkinci sınırlama getiriliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkiliydi. Bu yasayla da diyor ki uzmanlığı gereği konaklama tahsisi yapma yetkisi sadece Kültür ve Turizm Bakanlığında bırakılıyor. Diğer iki bakanlığın yetkisini kaldırıyorum diyor. İlave bir yetki vermediği gibi diğer iki bakanlığın yetkisini kaldırıyorum diyor. Bunu yaparken de şöyle bir sınırlama daha koyuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı istediği yeri alıp tahsis yapamaz diyor.

YANAN ORMAN ARAZİLERİNİ ANAYASAYA KORUYOR

Yanlış yapılan orman tahsisi yok. Bir tane örneği yok. Gösterin diyoruz yok. Bir tane Bodrum Güvercinlik'te örnek gösteriyorlar o da doğru örnek değil. 10 yıl önce tahsisi yapılmış. Yatırım yapılabilir statüye yangından 10 yıl önce geçirilmiş. Mahkemeler olduğu için inşaat gecikmiş. Yanan yer de şu an o otelin yapıldığı yer değil, yandaki araziymiş.

Ayrıntılar geliyor...

YENİ EKONOMİ MODELİ KATKILARI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yayında 2021 yılında Türkiye'deki turizm sezonunu değerlendirecek olup, yeni ekonomik modele turizmin katkıları üzerine yorumlarda bulunacak.