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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan A Haber'e özel son dakika açıklamaları! Yeni ekonomik modele turizmin katkısı ne olur?

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan A Haber’e özel son dakika açıklamaları! Yeni ekonomik modele turizmin katkısı ne olur?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin son dakika açıklamalarında bulunuyor. Bakan Ersoy, 2022'de turizmden beklentilerinin 35 milyar dolar olduğunun altını çizerken, erken rezervasyonlarda yüzde 65 oranında bir artış olduğunu ifade etti. İstanbul'un gastronomi merkezi haline getirileceğinin belirten Bakan Ersoy, sağlık turizmi konusunda da büyük beklentilerinin olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin son dakika açıklamalarında bulunuyor.

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MUTASYONLARLA KURALLAR DA DEĞİŞTİ

Turizm geliştirme ajansı salgın sürecinde kritik rol aldı. Turizm geliştirme ajansının çalışanları tamamen profesyonellerden oluşuyor. Denetim mekanizmalarını çok iyi kurduk. Sertifikasyonu sağlayacak firmaları akredite ettik. Uluslararası firmaları seçtik. Ayda en az 2 kere sıkı denetim yapıldı. Mutasyonlarla karşılaşınca biz de kuralları değiştirdik. Bizden aylar sonra diğer ülkeler de bu sisteme geçmeye çalıştı ama bizim kadar başarılı olamadılar.

"COVID SONRASI KALICI OLMASI GEREKİYOR"

Sertifikasyon programı o kadar başarılı ki, hayatımızda kalıcı olacak. Kanun'da düzenlemeleri yapıldı. Kovidle birlikte hijyen ön plana geçildi. Hijyenle ilgili denetimlerle ilgili birçok kuralın kalıcı olması gerekiyor. Sürdürülebilir turizm ve yeşil serfitikası birkaç yıla yayılacak. Sektörü buna hazır hale getirmemiz gerekiyor.

HIZLI HAREKET ETMELİYİZ

Bizim yaptığımız çalışmaları dünyaya örnek gösterecekler. Siz bu yatırımları zamanında yapmazsanız bedelleri dolaylı şekilde ödeyeceksiniz. Bir çok yaptırımlar getirecekler. Hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerek.

2022'DE TURİZM

2019'da iyi bir yıl geçirmiştir. Yaklaşık 51.7 milyon turist almıştık. Pandemi ile birlikte turist sayımız 16 milyona indi. Dünya ortalama yüzde 80 küçülürken, bizde yüzde 68'e varan bir küçülme ile karşılaştık. 2020'de 29 milyon turist 24 milyar gelire geldi. 2022 yılı için 35 milyar dolar turizm gelir hedefimiz var.

ERKEN REZERVASYONDA BÜYÜK ARTIŞ

22 ülkede televizyon tanıtımı yapıyoruz. THY'nin uçtuğu her yeri destinasyon olarak kabul ediyoruz, her noktaya konsantreyiz. Omciron mutasyonunu atlattıktan rezervasyonların artacağını düşünüyor. Geçen seneye göre erken rezervasyonda yüzde 65 civarında artış var. 2.5 milyon İngiliz turist bekliyoruz. Artık bütün dünyayı hedef pazar haline getirdi.

"SAĞLIK TURİZMİNİN HAYATİ ÖNEMİ VAR"

Birçok hedef ürünlerimiz var. Sağlık turizmi için kalanların süreleri uzun. Doğal olarak harcama tutarları da yüksek oluyor ve yanlarında refakatçı da getiriyor. Bunlara baktığımız zaman sağlık turizminin hayati önemi var. Vaka sayıları çok oldu ama kimseyi koridorda bırakmadık, herkesin tedavisini üstlendik. Dünyada bu görülüyor. Kriz yaşamadan geçiren yegane ülkelerden biri Türkiye. Bu da bizim için olumlu bir tanıdım oldu. Orada da çok hızlı çıkış yakalayacağız.

MARKALAŞMANIZ GEREKİYOR

Değişimlerden hiç etkilenmemek istiyorsanız sizin markalaşmanız gerekiyor. Misafirin istediği, tercih ettiği ürün haline gelirseniz, tur operatörlüğünün kime geçtiği sizi ilgilendirmez. Turizm geliştirme ajansı markalaşma yolunda önemli rolde.

HAK ETTİĞİMİZ YERE GELMEYE ÇALIŞIYORUZ

Türkiye'nin turizm potansiyeli çok fazla. İlk kez belli bir hedef doğrultusunda programlanıyor, stratejiler belirleniyor. Cumhurbaşkanımız stratejik sektör olarak ilan etmişti turizmi. Hedefe gitmek için ne gerekiyorsa adım adım atılıyor. Kural çok büyük bir etken gibi gözüküyor ama öyle değil. Biz kişi başı gelirimizi de artırmak istiyoruz ama markalaşarak hak ettiğimiz yere de gelmeye çalışıyoruz.

MEB İLE KOORDİNELİ ÇALIŞIYORUZ

Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli çalışıyoruz. Turizm okullarına öğrencilerin talebi arttı. Öğrenciler 3 lisans öğreniyor ve istihdama katkı sağlıyor.

Lojman sıkıntısı var. Otellerin yoğun olduğu bölgelerde lojman ihalelerini açıyoruz. Bu sorunu da kökten çözmüş olacağız. Teşvikli kredi çalışması hazırlığımız var. Vergi yüklerinin azaltılması için çalışıyoruz.

Bodrum kalesinde uzun bir restorasyon süreci vardı. Bu süreci hızlandırdık. Hizmete açmak önemli. Kesintiyi uzun yaptığınız zaman o pazar değer kaybeder.

Geçen yılın sonlarına doğru Antalya Havalimanı ihalesine çıktık. Beklentilerin çok üzerinde bir ihale gerçekleştirildi. Bu Türkiye'nin ekonomisine, turizmine olan güvenin tehcilli.

YETKİ SADECE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA BIRAKILDI

1982'den sonra yasada 2 tane sınırlama oldu. Sınırlama da AK Parti hükümeti döneminde gerçekleşmiş. 2008 yılında yasada bir değişikliğe gidiliyor ve yetki sınırlanmasına gidiliyor. İkinci sınırlama getiriliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkiliydi. Bu yasayla da diyor ki uzmanlığı gereği konaklama tahsisi yapma yetkisi sadece Kültür ve Turizm Bakanlığında bırakılıyor. Diğer iki bakanlığın yetkisini kaldırıyorum diyor. İlave bir yetki vermediği gibi diğer iki bakanlığın yetkisini kaldırıyorum diyor. Bunu yaparken de şöyle bir sınırlama daha koyuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı istediği yeri alıp tahsis yapamaz diyor.

YANAN ORMAN ARAZİLERİNİ ANAYASAYA KORUYOR

Yanlış yapılan orman tahsisi yok. Bir tane örneği yok. Gösterin diyoruz yok. Bir tane Bodrum Güvercinlik'te örnek gösteriyorlar o da doğru örnek değil. 10 yıl önce tahsisi yapılmış. Yatırım yapılabilir statüye yangından 10 yıl önce geçirilmiş. Mahkemeler olduğu için inşaat gecikmiş. Yanan yer de şu an o otelin yapıldığı yer değil, yandaki araziymiş.

Ayrıntılar geliyor...

YENİ EKONOMİ MODELİ KATKILARI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yayında 2021 yılında Türkiye'deki turizm sezonunu değerlendirecek olup, yeni ekonomik modele turizmin katkıları üzerine yorumlarda bulunacak.

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