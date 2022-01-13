CHP ve İYİ Parti HDP'li vekilin teröristle fotoğrafına neden sessiz?
HDP’li Semra Güzel’in terörist sevgilisi Volkan Bora ile çıkan fotoğrafları Türkiye’de infiale yol açtı. Hazırlanan fezleke Meclis’e gelirken önümüzdeki hafta perşembe günü komisyonda görüşülecek. Ama süreç içerisinde CHP ve İYİ Parti’den bir açıklama ya da tepki gelmedi. Peki CHP ve İYİ Parti neden sessiz? İBB’de terör teftişi ne anlama geliyor? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve Akşam gazetesi yazarı Kuruluş Tayiz değerlendirdi.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir'in ifadeleri:
"HDP'li Semra Güzel'in fotoğrafları birkaç gündür Türkiye'nin gündemini sarsan bir durum ama yeni veya ilk defa karşılaştığımız bir şey değil. Bu aslında HDP'nin PKK ile olan organik bağının tescili oldu. Bunun aşamaları var tabi. Daha önce öldürülen PKK'lının yakınları da daha önce milletvekili yapılmıştı.
Bunların birbiriyle harekete ettikleri sabit. 6-8 Ekim olaylarında sözde PKK sorumlusu Sabri Ok'un Selahattin Demirtaş'a talimatıyla ayyuka çıkmış bir süreç. HDP, PKK'nın emir eridir. PKK talimat vermiş HDP'de yerine getirmiş. Türkiye'nin terörle mücadelesini hazmedemeyenler PKK'lıların yakınlarını Meclis'e sokmuşlar.
Önümüzdeki hafta Perşembe günü komisyona bu kişinin dosyası gelecek. Dün bir vatandaş arayıp beni 'Bu vekil Meclis'e gelirken aramadan geçiyor mu?' diye sordu. Bende cevaben hiçbir vekil aramadan geçmiyor. Vatandaş, "Dağda bulunmuş biri ile aynı ortamda nasıl güvenli hareket edeceksiniz' diyerek endişesini paylaştı. İşte bunların hesabını sormak lazım.
HDP'nin PKK ile olan organik bağına resmi olarak karşılık vermek gerekir. Perşembe günü vekillerimiz bunun karşılığını komisyonda verecektir. Millet İttifakı'nda bunun bir karşılığını görmek istiyorum. İYİ Parti'nin bu konuda ne söyleyeceğini merak ediyorum. Belki de dilleri ile ilgili bir tedavi süreci var konuşamıyorlar. CHP'nin HDP'yi meşrulaştırma çabası var. Hukukçu olanlar gidip onlara avukatlı yapıyor.
Burada bir zincir var. Bu zincirin ana unsuru ve talimat vereni PKK. Talimatları uygulayan ise HDP. Bu partiyi meşrulaştırmaya çalışan bir CHP var. İşte bu zincir Türkiye'de vatanını seven herkeste rahatsızlık yaratıyor.
İBB Başkanı seçim zamanında bazı sözler vermişti kendi ifşa etmedikleri ama birlikte hareket ettikleri ittifaka galiba onlara alan açmaya çalışıyor. O vatandaşlarımız yıllardır emeğini İstanbul'a vermiş vatandaşlarımızı fütursuzca ölçüsüzce işten çıkartıyor ve hiçbir şeyi de umursamadan yapıyor bunu.
HDP'ye bazı sözler vermişlerdi. Belli kurumları onlara vereceklerini de duymuştuk. Şimdi galiba onlara yer verecekleri için bu vatandaşlarımızı mağdur ediyorlar. CHP'nin bütün söylemlerinin bertaraf edildiği yerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğunu açıkça görüyoruz. Hesabının sorulacağı günler gelecek."
Akşam gazetesi yazarı Kuruluş Tayiz'in öne çıkan ifadeleri
"Semra Güzel'in terörle sarmaş dolaş fotoğrafları tek başına değildir. Bu HDP'nin bütünün yansıtan bir fotoğraftır ve HDP'nin terörle sarmaş dolaş olduğunun kamuoyunun önüne getiren bir karedir. Burada bir kişiye gösterilen bir tepki değildir.
Toplum Meclis'te terörle sarmaş dolaş olan partinin nasıl vekillik yaptığını dehşetle görüp infiale kapılıyor. Meclis'in ve siyasi partilerin buradan bir mesaj çıkarması gerekir. Bu ülkenin evlatlarını katleden terör örgütü PKK'nın uzantılarının nasıl Meclis'te barındığına cevap vermeleri gerekiyor. Bu isimlerin derhal dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargıya havale edilmesi gerekiyor.
HDP ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nde devam eden bir kapatma davası var. Artık bu fotoğraflardan sonra suçun şahsiliği ilkesinin de olmayacağını mahkeme değerlendirecektir. Burada HDP'nin terörle toplu olarak bağını sergileyen bir fotoğraf vardır. Hazine yardımının kesilmesi gibi bir hava vardı ama bunun da ortadan kalktığını düşünüyorum.
Bu kadar terörle bağlantı bir durumu dünyanın hiçbir hükümeti hatta muz cumhuriyeti bile kabul etmez. Bu durum demokratik bir hukuk devletinde asla kabul edilmez. Tahir Güven olayında da sessiz kalarak unutmaya çalıştırdı muhalefet aynı şeyi burada da yapmaya çalışacaklar.
HDP'ye normal bir siyasi parti havası vermeye çalışıyorlar. Yarın bu parti kapatıldığında iktidar siyasi bir partiyi kapattı algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu parti görüldüğü gibi terör bağlantılı bir parti.
Bu meseleyi işten çıkarma işe alma olayı olarak görmemek gerekiyor. Bu mesele İstanbul'un içine büyük bir metropol kentinin içine terör örgütün sızdırma olarak görmek değerlendirmek gerekiyor."
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