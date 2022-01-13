CHP ve İYİ Parti HDP’li vekilin teröristle fotoğrafına neden sessiz?

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir'in ifadeleri:

"HDP'li Semra Güzel'in fotoğrafları birkaç gündür Türkiye'nin gündemini sarsan bir durum ama yeni veya ilk defa karşılaştığımız bir şey değil. Bu aslında HDP'nin PKK ile olan organik bağının tescili oldu. Bunun aşamaları var tabi. Daha önce öldürülen PKK'lının yakınları da daha önce milletvekili yapılmıştı.