CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kovduğu İBB işçilerinden sert tepki! "Her şey güzel olmadı"

Spor İstanbul'da işten çıkartılan 15 Temmuz gazisi Cengiz Özdemir, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da İBB'nin önünde ayağından yaralandığını, ameliyat olduğunu ve yüzde 89 engeli bulunduğunu söyledi.

"O gece vatandaş olarak sokağa çıktım. Devletim buraya da beni işe aldı, çalışmaya başladım ama bunlar beni kapının önüne koydu" diyen Özdemir, Spor İstanbul'da halı saha görevlisi olarak çalıştığını, hiçbir gerekçe gösterilmeden işine son verildiğini belirtti.

İBB'de 5 yıldır çalıştığını, hakkında hiçbir tutanak olmadığını, üstlerine saygısızlığının da bulunmadığını anlatan Özdemir, "Benim tek suçum demek ki gazi olmam nedeniyle kapının önüne kondum" dedi.

Bir gazetecinin, İBB'de terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin işe alınması iddiasını sorması üzerine Özdemir, "Bizi atacaklar, onları alacaklar yerimize işte. Süreç böyle kaynıyor, devam ediyor." ifadelerini kullandı.