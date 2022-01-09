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HDP’li vekilin terörist sevgilisi! Kim bu Semra Güzel? PKK'lı Volkan Bora...

A Haber
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Giriş: 09.01.2022 08:46
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, sevgilisiyle olan fotoğrafları ortaya çıktı. Ancak fotoğraftaki kişinin 2017 yılında adıyaman kırsalında öldürülen Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora olduğu belirlendi. Her bir fotoğrafta ayrı detay var. İşte perde arkası...
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