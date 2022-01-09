HDP’li vekilin terörist sevgilisi! Kim bu Semra Güzel? PKK'lı Volkan Bora...

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, sevgilisiyle olan fotoğrafları ortaya çıktı. Ancak fotoğraftaki kişinin 2017 yılında adıyaman kırsalında öldürülen Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora olduğu belirlendi. Her bir fotoğrafta ayrı detay var. İşte perde arkası...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN