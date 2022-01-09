09 Ocak 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
HDP’li vekilin terörist sevgilisi! Kim bu Semra Güzel? PKK'lı Volkan Bora...
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, sevgilisiyle olan fotoğrafları ortaya çıktı. Ancak fotoğraftaki kişinin 2017 yılında adıyaman kırsalında öldürülen Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora olduğu belirlendi. Her bir fotoğrafta ayrı detay var. İşte perde arkası...