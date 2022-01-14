14 Ocak 2022, Cuma
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HDP’yi değil hükümeti suçladılar! Millet İttifakı HDP’nin terörle ilişkisini neden eleştirmiyor?
HDP'li Semra Güzel'in teröristle fotoğrafı gündemdei yerini koruyor. CHP liderli Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi eleştirmek yerine hükümeti suçladı. Peki Millet İttifakı HDP'yi neden eleştiremiyor? Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, Hukukçu Avukat Serkan Toper ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber'de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.