HDP’li vekilin sevgilinin PKK’lı çıkması ne demek oluyor? Deva Partili Gürcan hangi sırları sattı?

Kuzey Irak'taki yapılara baktığınız zaman o bölgenin halkı için bir çabası var. Türkiye ve Irak hükümeti ile uzlaşmak için ellerinden geleni yapıyorlar bunu kabul edersiniz veya etmezsiniz bu bir tercihtir ama bir çaba söz konusu. Ama PKK ve HDP sadece kavga ediyor. Ortaya bir nefret koyma mücadelesi var. Dolayısıyla bunları Kürtlerin partisi olarak kabul etmek mümkün değil.