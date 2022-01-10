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HDP’li vekilin sevgilinin PKK’lı çıkması ne demek oluyor? Deva Partili Gürcan hangi sırları sattı?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 10.01.2022 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022
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HDP’li vekilin sevgilinin PKK’lı çıkması ne demek oluyor? Deva Partili Gürcan hangi sırları sattı?

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in sevgilisinin 2017 yılında Adıyaman kırsalında öldürülen Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora olduğu ortaya çıktı. DEVA Partili Metin Gürcan’ın ise Afrin operasyonun bilgilerini sattığı tespit edildi. CHP’li Özgür Özel’in Kur’an kurslarını hedef olan ‘Orta Çağ’ zihniyeti sözlerine tepkiler artıyor. İYİ Parti ise siyasi ahlak sınavı veriyor. Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti MKYK Üyesi, Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk değerlendirdi.

AK Parti MKYK Üyesi, Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk:

"HDP'li milletvekilinin sevgilisi PKK'lı çıkmasına talihsizlik diyeceğim ama böyle bir şey yok. Artık bu durum bütün Türkiye'de bilenen bir durum. HDP ve PKK ilişkisi malum bunu Avrupa'da bilmeyen yok ama kimsenin bir şey yaptığı yok. Ben bölge milletvekili olduğum zaman HDP'li vekillere defalarca söyledim. Sizin bir tercih yapmanız lazım 'siyaset mi silah mı' diye. Eğer silahlı bir terör örgütüyle hareket ederlerse demokratik siyasette yerleri olamaz.

Maalesef her gün yeni bir garabet görüyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde bir partinin silahlı bir örgütü yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde silahlı bir örgütün de partisi yoktur. Ama Türkiye'de böyle bir durum var ve ısrarla bize bunu kabul ettirmeye çalışıyorlar.

HDP, Kürt kökenli vatandaşlarımızın temsilcisi kesinlikle olamaz. Bana göre bu terör örgütü dışarıda Türkiye'yi cezalandırma aracı olarak kullanılmaya çalışılıyor. Kürtler için bir çabaları olduğunu kabul edemeyiz bunu Kürtler de kabul etmiyor.

Kuzey Irak'taki yapılara baktığınız zaman o bölgenin halkı için bir çabası var. Türkiye ve Irak hükümeti ile uzlaşmak için ellerinden geleni yapıyorlar bunu kabul edersiniz veya etmezsiniz bu bir tercihtir ama bir çaba söz konusu. Ama PKK ve HDP sadece kavga ediyor. Ortaya bir nefret koyma mücadelesi var. Dolayısıyla bunları Kürtlerin partisi olarak kabul etmek mümkün değil.

Milliyetçi olarak geçinen Meral Akşener'e göre HDP birilerinin temsilcisi olabilir. Ben Kürtlerin oylarıyla Meclis'te görev yapmış biri olarak böyle bir temsiliyeti kabul etmiyorum. HDP hiçbir şekilde benim için ve bölgedeki insanlar için Kürtlerin temsilcisi felan değildir.

(DEVA partili Metin Gürcan'dan devlete ihanet ) Maalesef son dönemlerde muhalefet partileri özellikle CHP ile İYİ Parti ve bunlarla hareket etmek için uğraşan diğerleri hükümete muhalefet etmek için uğraşmıyorlar, bunlar Türkiye'ye muhalefet ediyorlar. Türkiye'nin çıkarlarına muhalefet ediyorlar.

Bunlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye zarar vermek için 2023 seçimlerini kazanmak için Türkiye'ye her türlü zararı vermeye hazırlar. Bir tanesi çıkıyor Türkiye'nin stratejik bilgilerini yabancıları veriyor. Bir başkası yani Merkez Bankası Başkanlığı yapmış biri insanlara ısrarla 'TL değil de dolar alın' diyor. Yeni garabet üzerine garabet görüyoruz. Bunlar nasıl muhalefet partileri. Allah korusun bunlar iktidarın bir parçası olsalar Türkiye'yi hangi zararları verecekler? İnsan gerçekten korkuyor.

Biz iktidara geldiğimizde Hazine'de toplam 27 milyar dolar para IMF'ye de 23 dolar borç vardı. Biz IMF'nin bütün borçlarını ödedik. VE geçen süreçte tüm sıkıntılara rağmen şu anda hazine de 115-120 milyar dolar para vardı. Dolayısıyla onlar ne yaparsa yapsın faiz hiçbir zaman ekonomi de çözüm olmadı ve olmayacak.

Eğer bir ülkeye giren para çıkan paradan daha fazla değilse o ülke her zaman için sıkıntı yaşayacak. O ülkenin ekonomisi güvende olmayacaktır. Türkiye dış ticari açıklar vermeye devam ettiği müddetçe TL güvende olmayacaktır. TL'nin güvende olması için insanların yatırıma yönelmesi lazım. Üretimin önünün açılması için işsizliği bitmesi için mutlaka yatırımın önünün açılması lazım. Faizler yüksek olursa insanlar nasıl yatırım yapacak?"

İşte muhalefetin içine düştüğü durum İŞTE MUHALEFETİN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ ÇUKUR
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