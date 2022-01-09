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İYİ Parti Sarıkamış şehitlerini anma için temsilci göndermedi! HDP ile ittifakın sonucu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2022
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İYİ Parti Sarıkamış şehitlerini anma için temsilci göndermedi! HDP ile ittifakın sonucu

HDP ile ittifaklarını gizleme yoluna giren İYİ Parti'nin her hamlesi gerçeği gözler önüne seriyor. Millet İttifakı'nın HDP menfaatine olan her konuda dostlarına meyyal bir karar alması ''anlaşma sonucu mu?'' sorusunu akıllara getirirken İYİ Parti'nin son hamlesi söz konusu sorunun haklılığını kanıtlar mahiyette. Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı hasebiyle anma etkinliklerine temsilci göndermeyen iki parti HDP ve İYİ Parti oldu.

CHP'nin, teröre ve teröristlere her daim destek veren HDP ile olan yakın ilişkisi artık herkes tarafından bilinen bir gerçekken İYİ Parti ise bu birlikteliğe sessizce katılma yolunu güdüyor.

Miilet İttifakı tarafından alınan çeşitli kararlar HDP ile yürütülen anlaşmanın bir sonucu mu sorusunu sordururken son olarak İYİ Parti cephesinden gelen bir hamle adeta bunu doğrular nitelikte.

Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde "Şühedanın İzinde" temasıyla düzenlenen anma etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.

HDP VE İYİ PARTİ ANLAŞMIŞ GİBİ TEMSİLCİ GÖNDERMEDİ
Anma programına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ile çevre illerin valileri, belediye başkanları da katıldı. Programa çok sayıda gazeteci de katıldı.

Programa siyasi partilerden İYİ Parti ve HDP temsilci göndermedi, bu durum binlerce kişinin katıldığı etkinlikte büyük tepki çekti.

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