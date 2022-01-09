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DEVA Partili Metin Gürcan'ın Mehmetçiği hedef aldığı video yeniden gündemde! İşte Türk askerinin canının tehlikeye atıldığı o anlar...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 09.01.2022 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022
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DEVA Partili Metin Gürcan’ın Mehmetçiği hedef aldığı video yeniden gündemde! İşte Türk askerinin canının tehlikeye atıldığı o anlar...

A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Askeri Stratejist Eray Güçlüer, DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın askeriyede görev aldığı sürede Mehmetçiği hedef aldığı anları yorumladı. Yapılan olayda Mehmetçiğin canının direkt hedef olduğunu söyleyen Güçlüer "Bu aşırı özgüvenden de değil. Bunun asker olduğunu bir tek üniformadan anlarsınız." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın askeriyede görev yaptığı sürede Mehmetçiği hedef aldığı video sosyal medyada yeniden gündem oldu.

ASKERİ BÖYLE HEDEF ALMIŞTI

Gürcan'ın Türk askerini hedef aldığı görüntüleri A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Askeri Stratejist Eray Güçlüer değerlendirmelerde bulundu.

ASKERLERİN CANINI HEDEFE KOYMUŞTU

TSK'dan atışların nasıl yapılacağı bellidir. Burada resmen Mehmetçik hedefe konuluyor. TSK'nın hiçbir şeyine uymayan bir durumdur bu. Normalde çok büyük güvenlik tedbirleri alınıyor. Orada askerlerin canı riske atılıyor.

BU YAPILAN ASKERLİK DEĞİL

Ateş edilen bölgede diğer askerlerin arkada olması gerekiyor. Burada yaptığı şey askerlik değil. Bu aşırı özgüvenden de değil. Bunun asker olduğunu bir tek üniformadan anlarsınız.

ASKERLER ZORLA MI DURUYOR?

Aslında orada asker zorla duruyor. Bu emir kanunu bir emir değil. TSK'nın talimatlarına aykırı bir durum bu. Atışların belli bir mesafesi vardır.

SORUŞTURMA GEÇİRMİŞTİ

Bu olaydan dolayı soruşturma geçirdi zaten. Aslında orada askerlerin bazıları rütbeli. İnsan kendi askerinin hayatını böyle riske atar mı?

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