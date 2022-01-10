10 Ocak 2022, Pazartesi
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HDP’li vekilin sevgilinin PKK’lı çıkması ne demek oluyor? Deva Partili Gürcan hangi sırları sattı?
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in sevgilisinin 2017 yılında Adıyaman kırsalında öldürülen Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora olduğu ortaya çıktı. DEVA Partili Metin Gürcan’ın ise Afrin operasyonun bilgilerini sattığı tespit edildi. CHP’li Özgür Özel’in Kur’an kurslarını hedef olan ‘Orta Çağ’ zihniyeti sözlerine tepkiler artıyor. İYİ Parti ise siyasi ahlak sınavı veriyor. Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti MKYK Üyesi, Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk değerlendirdi.