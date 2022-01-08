Özgür Özel’e sus talimatı mı verildi? Özgür Özel istifa edecek mi?

Özgür Özel'in eğitim felsefesine burnunu sokması iç yüzünü ortaya koydu. Yani bu helalleşmenin perde gerisinde nasıl konuştuklarını nasıl alaya aldıklarını ortaya çıkarmış oldu. Bu bir gatı ama çok manalı bir gaftı. İç yüzünü ve perde gerisin ortaya çıkaran bir gaftı. Biz bunu not etik, inşallah halkta bunu 2023 yılına kadar bunu unutmaz."