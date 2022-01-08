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Özgür Özel'e sus talimatı mı verildi? Özgür Özel istifa edecek mi?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.01.2022 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022
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Özgür Özel’e sus talimatı mı verildi? Özgür Özel istifa edecek mi?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Diyanet'in okul öncesi Kur’an kurslarıyla ilgili “Orta Çağ” zihniyeti nitelemesinde bulundu. Özel bu açıklamalarından sonra Bingöl’de şehit yakınına ağır küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan gibi kayıplara karıştı. CHP'lilerin İslam'ı ve Kur'an'ı hedef almasına tepkiler artıyor. Peki CHP neden din düşmanlığı yapıyor? CHP neden din eğitiminden rahatsız? Toplumun sinir uçları ile neden oynanıyor? Gündemin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci Hakkı Öcal ve Dr. Avukat Mehmet Sarı değerlendirdi.

Gazeteci Hakkı Öcal'ın açıklamaları:

"Özgür Özel'in o sözlerinden beri ortada bulunmaması, perde gerisine çekilmiş olması ortaya çok büyük bir gaf çıktığının belirtisidir. CHP ve etrafındaki ittifak bir süreden beri millet tekrar barışma havasındaydı. Bu bir fikir olarak CHP için iyi de olabilirdi.

Meral Akşener çıksa '28 Şubat'ta dikte edilenleri kabul ettim ve başörtüsü bildirgesini aynen uygulayacağız' sözlerinden dolayı üzgün olduğunu belirtse ne kadar güzel olur. O zamanın İçişleri Bakanı olarak övünmesini biliyor ama daha yaptığı hatalar hala ortada duruyor.

Helalleşmenin ne kadar hakiki bir temele dayandığı da ortaya çıktı. Diyanet'in Kur'an kurslarında çocuk hemen Kur'an öğrenir mi onu bilmem ama ben gittiğimde öğrenemedim ama bir değer öğrendim öğrenmenin gerekli olduğunu öğrendim. Dünyanın her yerinde erkenden bu başlıyor.

Özgür Özel'in eğitim felsefesine burnunu sokması iç yüzünü ortaya koydu. Yani bu helalleşmenin perde gerisinde nasıl konuştuklarını nasıl alaya aldıklarını ortaya çıkarmış oldu. Bu bir gatı ama çok manalı bir gaftı. İç yüzünü ve perde gerisin ortaya çıkaran bir gaftı. Biz bunu not etik, inşallah halkta bunu 2023 yılına kadar bunu unutmaz."

Avukat Mehmet Sarı'nın açıklamaları:

"İnsan hafızaları hiçbir şeyi unutmaz. Zaman içerisinde günlük olarak geri plana itmiş gibi gözükebilir ama temelinde bunlar canlı bir şekilde yaşar. Bunlar dönem içerisinde insanın hafızasında yeniden belirir.

İnsanlar değer sistemlerine saldırırsanız şüphesiz ki bu belleklerde derin izler bırakırsınız. CHP insanların yaşamlarında izler bırakıyor."

Burnunu soktu iç yüzü ortaya çıktı "BURNUNU SOKTU İÇ YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI"
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