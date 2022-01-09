2017 yılında öldürülen PKK’lı Volkan Bora, HDP’li Semra Güzel’in sevgilisi çıktı





Gazeteci Ceyhun Bozkurt, PKK'nın örgüt içinde kültleşmiş kurallarından birisi haline gelen 'Değer Ailesi'ne vurgu yaptığı köşe yazısında, "Bu kurala göre, ölen teröristlerin yakınları, ailesinin bir değer ürettiğine inanılmakta. Bu çerçevede de terör örgütü, Değer Ailesi diye tanımladıkları kendilerine yakın kişilere, çeşitli anlamlarda destekler sunmakta, önlerini açmakta. Örneğin siyasi ayak olan partinin yönettiği belediyeler ve sözde STK'lar üzerinden para destekleri, istihdam sağlama vs. var." ifadelerini kullandı.