2017 yılında öldürülen PKK'lı Volkan Bora, HDP'li Semra Güzel'in sevgilisi çıktı
Son dakika haberleri... HDP'li Semra Güzel'in 29 Nisan 2017 tarihinde TSK'nın, Adıyaman kırsalında düzenlediği operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile samimi pozlar verdiği ve ikilinin sevgili olduğu gün yüzüne çıktı.
Adıyaman kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 29 Nisan 2017'de düzenlenen operasyonda öldürülen terör örgütü PKK mensubu Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'nın, HDP vekili Semra Güzel ile yakın ilişkisini gösteren fotoğraflar ortaya çıktı.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, PKK'nın örgüt içinde kültleşmiş kurallarından birisi haline gelen 'Değer Ailesi'ne vurgu yaptığı köşe yazısında, "Bu kurala göre, ölen teröristlerin yakınları, ailesinin bir değer ürettiğine inanılmakta. Bu çerçevede de terör örgütü, Değer Ailesi diye tanımladıkları kendilerine yakın kişilere, çeşitli anlamlarda destekler sunmakta, önlerini açmakta. Örneğin siyasi ayak olan partinin yönettiği belediyeler ve sözde STK'lar üzerinden para destekleri, istihdam sağlama vs. var." ifadelerini kullandı.
HDP'Lİ SEMRA GÜZEL İLE TERÖRİSTTEN SAMİMİ POZLAR
2017'deki operasyonun detaylarını paylaşan Bozkurt, "Güvenlik güçleri, her operasyonda olduğu gibi bu operasyonda da ölü ele geçirilen teröristlerin üzerinde arama yaptı. Aramalarda bazı evraklar, malzemeler vs. ele geçti. Volkan Bora isimli teröristin üzerinde yapılan aramada ele geçirilenler arasında bazı fotoğraflar da vardı." diyerek HDP'li Semra Güzel'in teröristlerle çekilen fotoğraflarına yer verdi.
"PKK'LI TERÖRİSTLE SEVGİLİYDİ"
Fotoğraflara göre, ikilinin 'sevgili' olduğunu belirten Bozkurt, "Volkan Bora isimli teröristin üzerinden çıkan fotoğraflarda, Bora ile Semra Güzel'in Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarında çekilmiş samimi pozları vardı. Yani fotoğrafların bize anlattığına göre, PKK'lı terörist Volkan Bora ile Semra Güzel sevgiliydi." dedi.
DOKUNULMAZLIK DOSYASI MECLİS'TE
Öte yandan geçtiğimiz hafta aralarında HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın da bulunduğu 28 vekil hakkında hazırlanan 40 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunulmuştu.
Listede yer alan isimler arasında teröristlerle boy boy fotoğrafları yer alan Güzel de yer alıyor.
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