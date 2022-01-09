İddianame ortaya çıktı! DEVA Partili Metin Gürcan devlet sırlarını para karşılığı satmış!
Siyasi casusluk suçlaması ile 26 Kasım 2021'de gözaltına alınan DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan'ın bir AVM otoparkında ''ajan'' olduğu iddia edilen kişilerden bir zarfın içinde para aldığı görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü. Söz konusu skandala rağmen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gürcan'a sahip çıkmış ve ''Metin Gürcan'ın yanında olacağız'' demişti. Gürcan hakkında hazırlanan iddianame ihanetin ne denli büyük olduğunu anlamak açısından büyük öneme sahip. İddianamede Gürcan'ın devlet sırlarını yabancı kaynaklara para karşılığı verdiği belirtildi.
Gürcan ilk ifadesinde, diplomatlar ile açık kaynaklardan derlediği bilgiler karşılığında para aldığını söylemişti. Savcılık, DEVA Partili Metin Gürcan hakkındaki iddianamesini tamamladı.
Metin Gürcan hakkında "siyasi casusluk" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.
Metin Gürcan, yabancı ülke istihbarat elemanlarına Türkiye'nin devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeleri para karşılığında satmak gibi somut suçlamalarla yargılanacak.
İddianamenin detayları:
Yaklaşık 1 yıl önce başlatılan soruşturmayı MİT başlattı. Temel suçlama İspanyol ve İtalyan istihbarat servislerine haber uçurmak. MİT'in DEVA Partili Gürcan'a uzun bir süre fiziki ve teknik takip uyguladığı öğrenildi.
Ocak 2021'de Metin Gürcan'ın, Ankara'da bir AVM otoparkında İtalyan ve İspanyol şahıslarla yaklaşık 40 dakikalık bir görüşme yaptığı ve görüşme sonunda aldığı parayı ATM'ye yatırdığı belirtiliyor. Görüşme İngilizce gerçekleşmiş ve teknik takip vasıtasıyla kayıt altına alınmış vaziyette.
TÜRKİYE İLE İLGİLİ BİLGİLERİ SATMIŞ!
Metin Gürcan bu görüşmede S-400 kullanımı, pandemi sürecindeki aşı tedariği ve Türkiye'deki yabancı yatırımcıları olumsuz etkileyecek bazı görüş ve bilgilerde bulunmuş. İddianamede Gürcan'ın, 2016 yılından itibaren yabancı kaynaklara para karşılığı Türkiye ile ilgili bilgiler aktardığı yer aldı.
Kasım 2017'de Irak/Zaho'da Özel Kuvvetler Komutanlığına ait bir irtibat bürosunu ve oradaki amacını, Aralık 2017'de (Operasyondan 1 ay önce) Afrin Operasyonu ile ilgili askeri detayları, Şubat 2018'de Başkan Erdoğan ve ABD Dışişleri Bakanı arasında geçen özel görüşmeyi söz konusu kaynaklarla paylaştığı iddia edildi.
AFRİN'DEKİ TÜRK NOKTALARININ BİLGİSİNİ VERDİ!
Mart 2018'de Türk Özel Harekat Kuvvetleri'nin Afrin'de konuşlandığı noktaları ve muhtemel operasyonel etkilerini, Irak içerisinde Türk Birliklerinin karakol faaliyetlerinde bulunacağını bölgede inşa edilen gözlem noktalarını ve bölgede ne kadar asker bulunduğunu söz konusu kaynaklara aktardığı belirtildi.
Gürcan'ın Ekim 2019'da Süleymaniye'de PKK liderlerinin konumlarıyla ilgili Türk İstihbarat faaliyetlerini, Aralık 2019'da Türkiye'nin Libya'ya yönelik askeri destek ve konuşlanma faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgiler verdiği tespit edilmiş vaziyette.
Ayrıca Şubat 2021'de Türkiye'nin Suriye'deki asker sayısı, oradaki hareketleri ve muhtemel geleceği, S-400'lerin lokasyonu ve ABD'nin konu hakkındaki görüşü, Türkiye'nin Libya'daki unsurları hakkında bilgileri, Mart 2021'de Kuzey Irak Operasyonunda kullanılan hava üsleri ve koordinasyon merkezine dair bilgileri detaylıca yabancı istihbarat personellerine aktardığı tespit edilmiş durumda.
İHA - SİHA RAPORU!
DEVA'lı Gürcan, yine Mart 2021'de İHA ve SİHA'lar ile ilgili özel bir rapor hazırlayacağı, özel içerikli olduğu için 1000 dolar ücret istediği, 20'den fazla ülkenin Türkiye'den İHA ve SİHA satın almak istediği, İstanbul'da yakalanan 2 PKK'lının nasıl valiz eşleşmelerinin yapıldığını anlatmış durumda.
Hazırladığı analizleri IHS isimli bir firmaya aylık 330 pounda, diğer talep edenlere de aylık 400 dolar ve 500 euroya satıyormuş. Ayrıca iddianamede Gürcan, yabancı diplomat ve istihbarat elemanlarının teknik takipten elde edilen bazı diyaloglarına da yer verildi.
İddianameye yansıyan diyaloglar şöyle:
Şahıs, Metin Gürcan'a Cezayir'in İstanbul'da yeni bir TV kanalı kurup kurmadığını, bununla ilgili duyum aldığını sormuş. Gürcan gazeteci bir arkadaşını arayıp konuyu soracağını söylemiş.
AB ile ilişkileri hakkında bir soruya Gürcan, Akdeniz politikasından Erdoğan'ın geri adım atmayacağını, Almanya'nın Demirtaş ve Kavala hakkında Türkiye'ye daha çok baskı yapacağını ve Avrupa'nın ABD ile koordine olması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceğini söylemiş.
Şahıs, Metin Gürcan'a Türk askerlerinin Karabağ'daki pozisyonları ve İHA'ların kullanım durumu, Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi'nin atanma sürecini, Türkiye'nin İdlib operasyonundaki muhtemel hareket stratejisini sormuş ve detaylıca cevaplanmış.
LİBYA İLE İLGİLİ BİLGİLER
Yine geçen bir diyalogda, bir şahsın Metin Gürcan'a Türkiye'nin Libya'daki pozisyonu hakkında çok detaylı sorular sorduğu, Gürcan'ın da Libya'da bulunan askeri personel sayısından operasyonel stratejiye kadar detaylı bir açıklama yaptığı görülüyor.
Şahıs, Metin Gürcan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir yurtdışı programı ile ilgili sorular soruyor. Gürcan, konu hakkında bilgi veriyor. İfadesine bu konu kendisine sorulduğunda "cevap vermek istemediğini" söylemiş.
Metin Gürcan bir yabancı servis elemanına "sizin desteğinizi göstermeniz lazım, Türk Devleti ve Erdoğan farklı aktörler, Türkiye'yi desteklemek Erdoğan'ı desteklemek demek değil, Türkiye Erdoğan'ın yaptığı hatalar yüzünden yalnızlık çekiyor,
Erdoğan'dan sonra geçiş sürecinde onun temsil ettiği her şeyi geri almamız lazım, Erdoğan'dan sonra çaresizce AB'nin yardımına muhtacız" şeklinde uzun bir konuşma yaptığı iddianameye yansımış.
Başka bir diyalogda Metin Gürcan, şahsa parasını 6 aylık toplu halde alıp alamayacağını soruyor. Şahıs, merkezle konuşması gerektiğini söylüyor.
İddianamede geçen 2 yabancı isim var. Biri İtalyan Antonio Natoli. İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde görevli bir diplomat. Metin Gürcan'ın ifadesine göre Natoli'den verdiği bilgiler karşılığında aylık 500 Euro parayı elden alıyormuş.
Bir diğer isim İspanyol Rafael Leon. Metin Gürcan, bu iki isimle de uzun süredir görüştüğünü, ikisinin de diplomat olduğunu ve kimliklerini gördüğünü söylüyor.
Gürcan'a 5 Kasım 2020 tarihindeki İstanbul Güvenlik Konferans'ı hakkında bilgisi olup olmadığı ve İspanyol Rafael'in katılım durumu soruluyor. Gürcan, konferansa kendisinin katıldığını, Rafael'in katılım durumunu bilmediğini söylüyor.
Fakat Gürcan'ın şahsi bilgisayarından konferans ile ilgili bir katılımcı listesi çıkıyor ve Rafael Leon'un isminin yanında "İspanya İstihbarat Genel Sekreter Temsilcisi" yazılı olduğu görülüyor.
Metin Gürcan, Türkiye'den birçok gazeteci ve akademisyenle sürekli temas halinde olduğunu ve bazı bilgileri onlar vasıtasıyla aldığını söylemiş. Herkesin tanıdığı 6 gazeteci ile istişare ediyormuş.
Ayrıca İddianameye açıkça yazılmayan birçok "devlet sırrı" niteliğindeki bilginin yabancı istihbarat elemanlarına aktarıldığı tespit edilmiş.
Teknik ve fiziki takip neticesinde, görüşmeler esnasında masa değiştirme, zarf teslimi anında aynı masaya oturmama, karanlık AVM otoparklarında araç içerisinde 45 dakikalık görüşmeler yapma gibi davranışlar sergilendiği belirtilmiş.
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