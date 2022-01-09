İddianame ortaya çıktı! DEVA Partili Metin Gürcan devlet sırlarını para karşılığı satmış!

İddianamenin detayları:

Yaklaşık 1 yıl önce başlatılan soruşturmayı MİT başlattı. Temel suçlama İspanyol ve İtalyan istihbarat servislerine haber uçurmak. MİT'in DEVA Partili Gürcan'a uzun bir süre fiziki ve teknik takip uyguladığı öğrenildi.

Ocak 2021'de Metin Gürcan'ın, Ankara'da bir AVM otoparkında İtalyan ve İspanyol şahıslarla yaklaşık 40 dakikalık bir görüşme yaptığı ve görüşme sonunda aldığı parayı ATM'ye yatırdığı belirtiliyor. Görüşme İngilizce gerçekleşmiş ve teknik takip vasıtasıyla kayıt altına alınmış vaziyette.

TÜRKİYE İLE İLGİLİ BİLGİLERİ SATMIŞ!

Metin Gürcan bu görüşmede S-400 kullanımı, pandemi sürecindeki aşı tedariği ve Türkiye'deki yabancı yatırımcıları olumsuz etkileyecek bazı görüş ve bilgilerde bulunmuş. İddianamede Gürcan'ın, 2016 yılından itibaren yabancı kaynaklara para karşılığı Türkiye ile ilgili bilgiler aktardığı yer aldı.