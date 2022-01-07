CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan HDP'li Abdullah Zeydan'a geçmiş olsun mesajı
CHP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP sevgisi bitmek bilmiyor. Son olarak CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'ye yönelik sarf ettiği "PKK sizi tükürüğüyle boğar" sözü ile bilinen ve cezaevinden tahliye olan HDP'li Abdullah Zeydan'a geçmiş olsun dileklerini sundu.
Millet İttifakı'nda kol kola pozlar veren HDP'ye CHP kol kanat germeye devam ediyor. Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamının ardından tekrar görülen davada HDP'nin eski Hakkari vekili Abdullah Zeydan'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme, sanığın tahliyesine hükmetti.
CHP'Lİ TANRIKULU: UZUN YILLAR EZİYET ÇEKTİNİZ
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, tahliye kararı sonrası sosyal medyadan Zeydan'a hitaben, "Uzun yıllar eziyet çektiniz. Çok geçmiş olsun" mesajını paylaştı.
SELAHATTİN DEMİRTAŞ VE KAVALA'YI ZİYARET
CHP'li Tanrıkulu, geçtiğimiz günlerde Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etmişti.
Cezaevi çıkışında Demirtaş'ın mesajını paylaşan Kavala, "Boynunun borcunu ödediğini" söylemişti.
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