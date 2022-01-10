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Gıda ürünlerine yeni KDV düzenlemesi | KDV’nin yüzde 1’e çekilmesi planlanıyor! Gıda fiyatları nasıl düşecek?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 10.01.2022 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022
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Gıda ürünlerine yeni KDV düzenlemesi | KDV’nin yüzde 1’e çekilmesi planlanıyor! Gıda fiyatları nasıl düşecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uygulamaya başlattığı yeni ekonomi politikaları kapsamında KDV ile ilgili de devrim niteliğinde adımlar atılıyor. Yapılacak düzenleme etiket fiyatları nasıl düşürecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirdi.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu'un açıklamaları:

"Katma Değer Vergisi, tüketiciden tahsil edilen dolaylı bir vergidir. Yani bu tüketicinin sırtında alınacak ve pahalılıkla mücadelede önemli bir adım atılacak. Elbette ilk beklentimiz gıda ve temel ihtiyaç ürünleri. Mesela bebek mamaları fiyatları uçtu. Bebek bezler, ıslak mendiller bunlar annelerin kullandığı ürünler.

İşte tüm bunlar düşünüldüğünde oldukça yerinde bir girişim. Ama en büyük endişemiz birileri tüketicinin cebine gidecek parayı alıp kendilerine koyabilirler. Bu çok tepki çekiyor.

Geçtiğimiz pandemi döneminde kamu otoritesi özel okullarda KDV'yi 1'e çekti, lokantalarda KDV'ler 1'e indi. Tüketiciye bir takım katkılar sağlanmak istendi. Fakat bunlar tüketiciye yansımadan birçok açıkgöz, muhteris kendilerine mal ettiler.

Bu noktada tüketicilere önemli görevler düşüyor. Vatandaşlar bu indirimin kendilerine yansıyıp yansımadığını kontrol etsinler ve şikayet etsinler. Alo 175 Tüketici Hattı, 7/24 hizmet veriyor. İşte bir telefona bakıyor bu işler. Ayrıca mobil uygulama var.

Ciddi bir indirim olması gerekiyor, pek çok üründe yüzde 18 KDV var. Temel gıdada mutlaka yapılmalı. Böylece vergi üzerinden vurgun yapanların önü kesilir ve devlet gerçek kazançları tespit eder."

Türketiciler dikkat! KDV devrimi TÜRKETİCİLER DİKKAT! KDV DEVRİMİ
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