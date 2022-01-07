İBB’de yeni yılda da işçi kıyımı! 15 Temmuz Gazisi Cengiz Özdemir: İBB önünde yaralandım... Onun cezasını çektim!

15 Temmuz Gazisi Cengiz Özdemir, yaşadıklarını canlı yayında anlattı.

Özdemir, "31 Aralık günü işimize son verildi. Hiçbir gerekçe gösterilmeden çalıştığımız birimin kapatılmasına karar verilmiş. Bize de kabul edemeyeceğimiz bir teklifle önümüze geldiler. İş hakkımız fes edilmiş." dedi.

"ONUN CEZASINI ÇEKTİM"

15 Temmuz'da İBB önünde yaralandığını belirten Özdemir, "Demek ki biz hiçbir şey yapmamışız ki zaten sakat yüzde 89 engelli bir vatandaşım, şehit olan arkadaşlarımla beraber o gece burada vatandaş olarak mücadele verdik ama onun cezasını çektim ben şu anda. İki tane çocuk okutuyorum biri üniversitede biri lisede. Şu anda Allah'tan başka dayanacağımız kimse yok. Spor İstanbul birimindeydim. Bize çıkın gidin dediler." şeklinde konuştu.