Kazakistan'daki sokak olayları ile kimler ne yapmak istiyor? Küresel operasyonlar mı başladı?
Kazakistan’da doğalgaz zamlarını protesto amacıyla başlayan gösteriler devleti kurumlarını işgale dönüştü. Sokaklarda sözde göstericilerin ellerindeki silahlar kameralara yansırken Cumhurbaşkanı Tokayev teslim olmayanların yok edileceğini duyurdu. Öte yandan Rus vekil Babek, “Olayları FETÖ okulundan çıkanlar ve DEAŞ kışkırtıyor” ifadelerini kullandı. Peki Kazakistan’da neler oluyor? Ülkeyi kim karıştırdı? Sokaklarda kim var ve arkalarındaki güç kime ait? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar ve eski Almatı Askeri Ataşesi Gürsel Tokmakoğlu değerlendirdi.
Eski Almatı Askeri Ataşesi Gürsel Tokmakoğlu'nun açıklamaları:
"Bu işin perde arkasında olanları zaman içerisinde öğreneceğiz. Aslında bakarsanız sosyo-ekonomik sebeplere dayalı faaliyetmiş gibi ortaya çıksa da öyle değildi. Çok hızlı şekilde yayıldı. Bu şekilde hızlı yayılması planlanmış bir faaliyeti işaret eder durumda.
Bölgeyi biliyoruz burada daha öncede eylemler oldu. Bu bastırılabilir bir konuydu ama ülkenin geneline yayılması hatta ve hatta Almatı gibi ekonomisi gibi güçlü merkeze sıçraması ve devlet kurumlarının hedef alınması ve göstericilerin bir takım talepleri vardı. Ama şimdi geneline baktığımız zaman Bu sadece bir bölgedeki vatandaşların faaliyeti değildi.
Şu anda bu eylemler büyük ölçüde bastırılmış oldu. Sokak vandalizmine dikkat çekildi yapılan yetkili açıklamalarında. Burada durumun anlaşılması için bize ipucu olacak bir konu. Rusya'nın siber güvenlik noktasında destek olacağı ön plana çıktı. Çünkü olayların bununla da alakası var. Rusya'dan asker gelmesi politik bir karar.
Teknik yönden bastırılabilir eylemlerdi ama iş uzayabilirdi eğer ki bir dış müdahale varsa teröristlerin içerisinde buraya getirilmiş çeşitli yerlerden isimler varsa ve buna dair deliller toplandıysa ortada geniş çerçeveli bakılması gereken bir hadise var. Buna aniden müdahale ederken içeride bazı tedbirler alınıyorken uluslararası manada Kazakistan anlaşma gereği Rusya'yı konuya dahil etmiş oldu.
(FETÖ okulundan mezun olanların olayları tetiklemesi) Böyle bir durum mümkün. Kazakistan'da yetişmiş FETÖ okullarında yetişmiş çok miktarda Kazak öğrenci var. Ve bunlar 1. ve 2. Nesli tamamladılar. Şu anda Kazakistan'da bürokraside iş aleminde belirli yerlere geldiler. Hem çok sayıdalar hem de bunların etkinlikleri köşe başlarını tutma noktasında önemli yerlerdeler.
'Türkiye'ye ihtiyaç olmadan Kazakistan'daki FETÖ'cüler istediklerini yapabilirler' diye bir düşünce var. Şimdi bunları birleştirirsek böyle bir durum söz konusu. İşin ne kadar içinden bunu daha çok zamanla göreceğiz."
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'nın ifadeleri:
"Bunun gibi pek çok küçük fotoğraf var. Burada ciddi anlamda etkili olan bir takım güçler var. Tokayev kendisi bastırabilecekken neden Rus askerlerini davet etti onun üzerinde durmak lazım. Sizin 100 bin civarınızda bir silahlı gücünüz olacak ama 2.500 Rus askerinden medet umacaksınız. Burada bir soru işareti ortaya çıkıyor.
Kazak medyasını da oradaki gazetecilerin değerlendirmeleri de dinledim. Genellikle kimisi diyor ki ABD bu işi yaptı Soros var. Kimisi FETÖ'den bahsediyor. Kimisi de Rusların bu işi körüklediğinden bahsediyor. Meseleye böyle baktığımız zaman sonuçta geldi Rus askerleri oraya çöreklendi oturdu.
Bir askerin ülkeye girmesinden daha büyük bir dış müdahale olamaz. Meseleyi bu şekilde büyük fotoğraf içinde değerlendirmek lazım. Maalesef olan Kazakistan'a oldu. Emperyalist güçlerin bir tanesi ABD ise bir diğeri de o bölgede Ruslardır."
Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar şöyle konuştu:
"Ruslar girmiş durumdalar ne zaman çıkarlar veya çıkarlar mı onu zaman gösterecek. FETÖ'cülerin etkisi var mı yok mu derseniz kuşkusuz ki vardır. Onlar da bu olayların faktörü olarak kullanılmışlardır."
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