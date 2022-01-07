Kazakistan’daki sokak olayları ile kimler ne yapmak istiyor? Küresel operasyonlar mı başladı?

Bölgeyi biliyoruz burada daha öncede eylemler oldu. Bu bastırılabilir bir konuydu ama ülkenin geneline yayılması hatta ve hatta Almatı gibi ekonomisi gibi güçlü merkeze sıçraması ve devlet kurumlarının hedef alınması ve göstericilerin bir takım talepleri vardı. Ama şimdi geneline baktığımız zaman Bu sadece bir bölgedeki vatandaşların faaliyeti değildi.