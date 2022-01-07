Muhammed Erkalp İBB'deki işçi kıyımını A Haber'de anlattı: İşten anlamayan onlarca kişiyi işe aldılar

Erkalp, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Onlar normal personel olarak geçtiler. Buna rağmen 2019 sonu itibariyle maaşları çalışıyor, hala zam yok. İtiraz edildi. Ankara'dan müfettiş de geldi. Mobbing gördük. Sosyal medya paylaşımları, seçimlerden önceki (2019) paylaşımları bahane gösterdiler."

"LİYAKATA DEĞİL SİYASETE BAKTILAR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun verdiği sözleri yerine getirmediğini bildiren Erkalp, "Teknik personelleri gönderip, işten anlamayan onlarca kişiyi işe aldılar. Bu nasıl liyakat anlayışıdır?" dedi.