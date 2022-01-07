SSK ve BAĞKUR emeklisi zam oranı kaç oldu? Emeklilerin yeni maaşları ne zaman ödenecek? İşte sorularla yeni maaş rehberi

Milyonlarca vatandaş yeni yılda maaşlardaki artışla ilgili soruları merak edip araştırıyor. Peki SSK ve BAĞKUR emeklisi zam oranı kaç oldu? 2.500 TL'nin altında maaş alan emeklinin zammı ne kadar olacak? Memur zamları neye göre belirlendi? Emeklilerin yeni maaşları ne zaman ödenecek? İşçilerin asgari ücreti ne zaman yatacak? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalktı mı?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, tüm merak edilenleri A Haber canlı yayınında yanıtladı.