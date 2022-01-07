SSK ve BAĞKUR emeklisi zam oranı kaç oldu? Emeklilerin yeni maaşları ne zaman ödenecek? İşte sorularla yeni maaş rehberi
Milyonlarca vatandaş yeni yılda maaşlardaki zammı merak ediyor. Emeklilerin yeni maaşları ne zaman ödenecek? İşçilerin asgari ücreti ne zaman yatacak? Asgari Geçim İndirimi kalktı mı? Kıdem tazminatı artırıldı mı? Farklı rakamlar var nasıl hesaplanıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında merak edilenleri yanıtladı.
Milyonlarca vatandaş yeni yılda maaşlardaki artışla ilgili soruları merak edip araştırıyor. Peki SSK ve BAĞKUR emeklisi zam oranı kaç oldu? 2.500 TL'nin altında maaş alan emeklinin zammı ne kadar olacak? Memur zamları neye göre belirlendi? Emeklilerin yeni maaşları ne zaman ödenecek? İşçilerin asgari ücreti ne zaman yatacak? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalktı mı?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, tüm merak edilenleri A Haber canlı yayınında yanıtladı.
1) SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİYİM. ZAM ORANIM KAÇ OLDU?
Zam oranı 6 aylık enflasyon kadar artış yapılıyor. 6 aylık enflasyon da 25.47 oldu. Maaşınızı yüzde 25.47 artıracaksınız. Bu ayki hesabınıza o yatacak.
2) BENİM MAAŞIN 2.250 TL. BEN ŞİMDİ 250 TL Mİ ZAM ALACAĞIM?
Maaş 2.250 TL
Zamlı maaş: 2.250 x % 25.47 = 2.823,07 TL
Ödenecek tutar: 2.823,07 TL
3) BENİM MAAŞIM 1.800 TL. YENİ MAAŞIM NASIL HESAPLANACAK?
Maaş: 1800 TL
Zamlı maaş: 1.800 x % 25.47 = 2.258,46 TL
İlave ödeme: 2.500 - 2.258,46 = 241,54 TL
Ödenecek tutar: 2.500 TL
4) BEN MEMUR EMEKLİSİYİM. BİZİM MAAŞ ARTIŞIMIZ NASIL HESAPLANDI. 2500 TL BİZİM İÇİN DE GEÇERLİ Mİ?
En düşük maaş: 3.275,90 TL
Zamlı maaş: 3.275,90 x % 30.95 = 4.289,80 TL
5) MEMUR ZAMLARI NEYE GÖRE BELİRLENDİ?
Mevcut: 4.330,42 TL
Yeni 5.651,20 TL
Memur/taban maaş (Aile yardımı dahil)
Mevcut 4.880 TL
Yeni 6.368,40 TL
6) EŞTEN VE BABADAN MAAŞ ALANLARIN ARTIŞI NASIL HESAPLANIYOR?
En düşük maaşlar
Eski: 1.500 TL Yeni: 2500 TL
Maaş oranı | Eski | Yeni
Yüzde 75 | 1.125 TL | 1.412 + 463 = 1.875 TL
Yüzde 50 | 750 TL | 941 + 309 = 1.250 TL
Yüzde 25 | 375 TL | 471 + 154 = 625 TL
7) EMEKLİLERİN YENİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Emekliler de bu ay içinde maaş günlerinde alacaklar. Memurlar 15 Ocak'ta alacak. Memur emeklileri de fark alacak.
8) İŞÇİLERİN ASGARİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?
Asgari ücret zammı 1 Şubat'ta yatacak.
9) ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KALKTI MI? FARKLI İDDİALAR VAR. ALINACAK MI?
AGİ vergi iadesiydi. Asgari ücretten vergi kalktı dolayısıyla vergi iadesi yok. AGİ de kalkmış oldu.
10) İŞVEREN İSTERSE AGİ ÖDEYEBİLİR Mİ?
Özel sektör isterse AGİ'yi öder çünkü onlara da bir vergi desteği gelmiş oldu bunu çalışanlarıyla paylaşabilir.
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