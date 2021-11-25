Erken seçim hedefli kur operasyonu! Kaos ve yıkım ittifakı ne istiyor?

NASIL BİR TÜRKİYE İSTİYORLAR?

FETÖ'yle mücadeleden vazgeçmek, PKK ile mücadeleden vazgeçmek. Doğu Akdeniz'de bayrak dalgalandırmaktan vazgeçmek, Suriye'deki askeri varlığınızı geri çekmek. Petrol doğal gaz aramaktan vazgeçmek. Yani bu bize şunu anlatıyor ki Sözcü'nün manşetinin de çok net bir şekilde özetlediği şey bu. Evet bir kur dalgalanması var bu sadece sabit gelirli insanları değil aslında bir anlamda yatırımcıya da ihracatçıyı da etkileyebiliyor ama Türkiye'nin kendi ekonomik parametrelerinin doğurduğu olağan bir sonuç değil bu.

Twitter'ın attığı manşet de çok manidar. Gerçekten Kovid sürecinde sabitlenmiş bir tweeti ilk kez yer değiştiriliyor. Elimizde yeterince turnusol kağıdı var. Türkiye bugün turizm geliri açısından sanayi üretimi açısından ihracat açısından belki tarihinin en iyi dönemlerini yaşıyor.

Vatandaş şunu görüyor. Evet bir sıkıntı var ama bu sıkıntıdan Türkiye'yi tekrar selamete çıkartacak düze çıkartacak bir siyasi irade ve bir güçlü liderlik var. O yüzden 90'lı yıllarla karşılaştırmak gerçekten çok büyük haksızlık.