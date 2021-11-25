Türkiye’yi köşeye mi sıkıştırmak istiyorlar?

Mandacı iktisatçılar hangi siyasetçileri nasıl yönlendiriyor? Döviz kuru üzerinden sokakları kim karıştırmak istiyor? Erken seçim ittifakına finans çetesi desteği... Amaç erken seçim, yöntem kur saldırısı... Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu ve siyaset bilimci Onur Erim, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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