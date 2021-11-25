Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan A Haber’de: 2022 Eylül ayına kadar şekere zam yok

ZAM GELECEK ALGISI

Yaklaşık 2.7 milyon tonluk ülke şekeri ihtiyacı var bunun 3'te birini de Türkşeker olarak biz üretiyoruz. Bizim insanımız şekerin tedariğiyle ilgili hiçbir sorunu ve sıkıntısı yok. Şu an biz piyasanın her türlü şeker veriyoruz. Birileri şekere zam gelecek algısıyla bir stoklama eğilimi içerisine girmişler. Devletimiz bunun da takibini yapıyor. Bu beklenti içerisinde olanların beklentileri boşa çıkacak.