Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan A Haber’de: 2022 Eylül ayına kadar şekere zam yok
Son günlerde şeker fiyatlarında fahiş bir artış söz konusu. Ortada 'Türkiye'de şeker yok' spekülasyonları da yapılıyor. Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan A Haber’de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Alkan, "2022 Eylül ayına kadar şekere zam yok" ifadelerini kullanarak stokçuluk bekleyenler zarar görür dedi.
Şeker fabrikalarında üretim tüm hızıyla devam ediyor. Fahiş zamları ve 'şeker yok' diyerek stokçuluk yapanlar kimler? Son günlerde şeker fiyatlarında fahiş bir artış söz konusu. Ortada 'Türkiye'de şeker yok' spekülasyonları da yapılıyor.
Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan A Haber'de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Alkan, "2022 Eylül ayına kadar şekere zam yok" ifadelerini kullanarak stokçuluk bekleyenler zarar görür dedi.
Alkan, "İnsanımız rahat olsun. Türkşeker var Şeker fabrikaları var. 14 fabrikamızda 7/24 üretimle ülkemizin hizmetinde." şeklinde konuştu.
ZAM GELECEK ALGISI
Yaklaşık 2.7 milyon tonluk ülke şekeri ihtiyacı var bunun 3'te birini de Türkşeker olarak biz üretiyoruz. Bizim insanımız şekerin tedariğiyle ilgili hiçbir sorunu ve sıkıntısı yok. Şu an biz piyasanın her türlü şeker veriyoruz. Birileri şekere zam gelecek algısıyla bir stoklama eğilimi içerisine girmişler. Devletimiz bunun da takibini yapıyor. Bu beklenti içerisinde olanların beklentileri boşa çıkacak.
ZAM ALGISINA NET YANIT
Yeni üretim sezonuna kadar kesinlikle şekere zamla alakalı bir düşüncemiz yok. Bir planlamamız yok.
Stok yapan firmaların bu stokları ellerinde patlar.
İHRACATÇILARA 95 BİN TONLUK REZERV
Bırakın içeride bir arz problemini biz şu an dışarıya ihracat yapar durumdayız. Güzel bir haberimizi de ben ihracatçılarımız için vermek istiyorum. İhracatçılarımız içinde şekerleme üreticilerimiz için de 95 bin tonluk rezerv hazırladık. Onu da önümüzdeki günlerde ihracatçımıza dünya borsa fiyatlarının altı bir fiyatla ihracatçımıza sunacağız.
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