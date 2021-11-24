Mesele sadece ekonomi mi? İşte kur operasyonunun şifreleri: Çakallar puslu havayı sever!
Türkiye ekonomisinin önü kimler tarafından kesilmek isteniyor? Döviz kurlarındaki dalgalanmanın arkasında kimler var? Muhalefet dövizdeki kur dalgalanmalarını destekliyor mu? Türkiye ekonomisi saldırıların hedefinde, perde arkasında kim var? Türkiye ekonomisinin yeni yol haritasına kim karşı çıkıyor? Türkiye üzerinde kimler oyun oynuyor? TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç ve TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
Gündemin en sıcak başlığı ekonomi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik kurtuluş savaşı verildiğini kaydetmişti.
Döviz kuru üzerinden Türkiye ekonomisi hedef alınıyor. Dün akşam saatlerinde bir anda sokaklarda yapılmaya çalışılan bir girişim de vardı. Ankara ve İstanbul da o illerden biriydi.
Öte yandan bazı medya organları kaos yaratmak için bu sürece destek verdi. Öte yandan bugün Sözcü Gazetesi, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in skandal ifadelerini manşetine taşıdı. Sözde gazete, "Sorun faiz değil başımızdaki vaiz" başlığıyla Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
Peki mesele sadece ekonomi mi? Döviz kuru üzerinden sokakları kimler karıştırmak istiyor? Mandacı iktisatçılar hangi siyasileri yönlendiriyor? Mandacı iktisatçıların siyasi uzantıları kimler? Kriz lobisinin hedefi neden Başkan Erdoğan? TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç ve TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"FETÖ VE PKK'LI HESAPLAR KÖPÜRTTÜ"
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: Gece boyunca aslında bu sosyal medyada da köpürtülmek istendi. Özellikle FETÖ'cü ve PKK'lı hesaplar buna çok yüklendi. İşte 'halk sokağa indi, sokaklar karıştı' falan öyle bir şey yok. Türkiye İşçi Partisi ve TKP yandaşları 8-10 kişi İstanbul'da ve Ankara'da sokağa indiler birkaç slogan attılar.
YALAN ÜZERİNE YALAN
Şöyle bir kurnazlık denendi. Önce görüntüler ve fotoğraflar paylaşıldı. 'Halk sokağa iniyor' diye sonra aynı adamlar bu kez sağduyu çağrısı yaptı. Yaygara koparanlar bir süre sonra bu yalan üzerinden bir başka yalanı servis ettiler. 'Aman sokağa inerseniz OHAL ilan eder AK Parti, zaten bunu kolluyor' diye yani ilk yalan ilk yalan üzerine kurulu ikinci yalan ve toplamdaki süreçte fake hesapların üzerinden köpürtülmek istenen bir durum.
Maalesef sadece görevi halkın haber alma özgürlüğünü savunmak olan halka haber vermek olan bir takım medya siteleri de gece boyunca büyük puntolarla başlıklar attılar. Bunların içinde Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olan bir gazete de var. Büyük başlıklarla 'halk sokağa indi yeter artık' dedi. Bakıyorsunuz halk falan yok.
"ÇAKALLAR PUSLU HAVAYI SEVER"
Amaç ne? Çakallar puslu havayı sever. Olmayan bir şey üzerinden yaygara koparıp halkı sokağa indirmeye çalışanlar var. Maalesef bir takım medya kurumları da buna alet oldu. Sandıktan umudunu kesenler bir başka yola başvurmaya çalışıyor.
"MESELENİZ ERDOĞAN"
Mesela İP'li Mehmet Aslan var. Artist eski oyuncu dün gece bir tweet attı diyor ki: 'Dünya'da ilk kez bir Cumhurbaşkanı istifa ediyorum dediği anda Dolar 5 lira düşecek'. Şimdi bu tweeti meczupça ifadeyi nereye koyacaksınız? Demek ki sizin meseleniz dolar falan değil, meseleniz Erdoğan.
DAHA ÖNCE DE DENENDİ
Daha önce de Bakan Berat Albayrak için aynı şeyi söylediniz. Berat Bey giderse 2 lira düşer falan diye ne oldu? Faiz yükseltilince de döviz yükselmeye devam etti, Berat Bey gidince de yükseldi. Demek ki bu sizin bir algı operasyonunuz. Önce etraftaki adamları alalım en son sıra Erdoğan'a gelsin. Bu artistin tweeti duruyor hala. Mesele zaten bu değil bu olsa bunun partiler üstü bir mesele beka meselesi olduğu anlaşılır ve buna dair varsa akıllı mantıklı öneriniz olur. Ama burada yapılan şey böyle bir haysiyet cellatlığı, sandıktan umudu kesme.
"UÇAKTA FELAKET TELLALLIĞI YAPAN MECZUPLAR VAR"
Kokpitte çok başarılı bir pilot var. Daha önce de türbülansa girip uçağı sağ salim aşağı indiren. Defalarca yaşandı 2002'den beri bunu başarıyor zaten. Mesele burada şu uçak türbülanstayken uçağın içinde birileri 'hepimiz öleceğiz, uçak çakılacak' diye felaket tellallığı yapan yolcuların canını sıkan meczup tipler var.
Mesele burada düğümleniyor. Kardeşim bir sabret ya düzelmezse 15-16 ay sonra sandığa gideceğiz hesabını sandıkta sorarsın. Niye sandık dışı bir arayışa giriyorsun? Demek ki biliyorsun ki başaracak, başaracağı için de acele ediyorsun. Türbülanstayken ne koparırsam diye. Bunlar iyi niyetle bağdaşmayan işler.
AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç: Bu kötü niyet içerisinde olanlar bugüne ait değil, yıllardır asıl meselenin nihai hedefin ne olduğunu bir şekilde ağızlarından kaçırıyorlar. Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde Türkiye'de olandan çok daha büyük sıkıntılı süreçler yaşanıyor. Bunları ikna ederek sadece bugüne dair Türkiye'nin son 2 günde yaşamış olduğu olaylar üzerinden mevzuyu açıklamaya kalkarsan inandırıcı, ikna edici olmayabilir.
"AYNI SONU ALAMADIKLARI BİR ERDOĞAN VAR"
Menderes'e yapmışlar, Demirel'e yapmışlar, Ecevit hükümetine yapmışlar, Özal'a Çiller'e yapmışlar hepsinde de istedikleri sonuca ulaşmışlar. Fakat şimdi defalarca bunu deneyip aynı sonucu alamadıkları bir Recep Tayyip Erdoğan, sadece Erdoğan olarak düşünmeyin arkasında ona oy vermemiş olsa bile bu yiğitliği, dik duruşu ve ülke için yapmış olduklarından dolayı arkasında duran devasa bir halktan dolayı bugüne kadar yapamadıklarını bunun gibi ellerinde tuttukları, besledikleri büyüttükleri STK ve üyelerinin sayısı bir el elin parmaklarını geçmeyen siyasi oluşumlarla sokaklara dökmeye çalışarak, Gezi'de denediklerini yapmak.
"DÜNYA TÜRBÜLANSTAN GEÇİYOR"
TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan: İş dünyası panik havasını sevmiyor. İş dünyası ortamda oluşan bu panik yansımalarından bir an önce kurtulması lazım. Süreci sakin itidalli bir şekilde yürütmek lazım. Dünya bir türbülanstan geçiyor. Gerçekten de dünyada partnerlerimiz ortaklarımız iş alanı içerisinde her yerde ciddi şekilde sıkıntılar var.
"BU KÖPÜK KALKACAK"
Bu panik havasından nemalanmak isteyen bu ortamdan kendilerine gerek siyasi gerek ideolojilerle alakalı faydalanmak isteyen unsurlara prim verilmemesi lazım. Bu köpüğün bir şekilde kalkacağını düşünüyoruz. Gördüğümüz bu hava, bu türbülans geçicidir. Bizim bu yükselişimiz gerçekten bazı yerlere sıkıntı verdi. Biz itidalli bir şekilde bu sıkıntıları atlatacağımızı düşünüyoruz. Hepimizin aynı gemide olduğumuzu unutmamız gerek.
"KAZANIMLARIMIZA SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM"
Türkiye'nin önünde çok güzel işler yapacağı güzel günler var. Oranlara baktığımız zaman geçmişte yaşadığımız son 20 yıl içerisinde katma değerli ürünlerle ciddi bir ivme kazandık. Bu kazanımlarımızı kaybetmememiz lazım, sahip çıkmamız lazım. Bunun da temelinde birliği beraberliği tesis etmemiz lazım. Hızlı bir şekilde bu geçici köpüğün bir an önce bitme sürecini beraber yöneteceğiz.
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