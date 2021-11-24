Mesele sadece ekonomi mi? İşte kur operasyonunun şifreleri: Çakallar puslu havayı sever!

"ÇAKALLAR PUSLU HAVAYI SEVER"

Amaç ne? Çakallar puslu havayı sever. Olmayan bir şey üzerinden yaygara koparıp halkı sokağa indirmeye çalışanlar var. Maalesef bir takım medya kurumları da buna alet oldu. Sandıktan umudunu kesenler bir başka yola başvurmaya çalışıyor.

"MESELENİZ ERDOĞAN"

Mesela İP'li Mehmet Aslan var. Artist eski oyuncu dün gece bir tweet attı diyor ki: 'Dünya'da ilk kez bir Cumhurbaşkanı istifa ediyorum dediği anda Dolar 5 lira düşecek'. Şimdi bu tweeti meczupça ifadeyi nereye koyacaksınız? Demek ki sizin meseleniz dolar falan değil, meseleniz Erdoğan.

DAHA ÖNCE DE DENENDİ

Daha önce de Bakan Berat Albayrak için aynı şeyi söylediniz. Berat Bey giderse 2 lira düşer falan diye ne oldu? Faiz yükseltilince de döviz yükselmeye devam etti, Berat Bey gidince de yükseldi. Demek ki bu sizin bir algı operasyonunuz. Önce etraftaki adamları alalım en son sıra Erdoğan'a gelsin. Bu artistin tweeti duruyor hala. Mesele zaten bu değil bu olsa bunun partiler üstü bir mesele beka meselesi olduğu anlaşılır ve buna dair varsa akıllı mantıklı öneriniz olur. Ama burada yapılan şey böyle bir haysiyet cellatlığı, sandıktan umudu kesme.