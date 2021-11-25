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İzmir depreminin yaraları sarılıyor! Çevre Bakanı Kurum ve AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım A Haber’de

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 25.11.2021 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021
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İzmir depreminin yaraları sarılıyor! Çevre Bakanı Kurum ve AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım A Haber’de

İzmir'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen depremde yıkılan binalar hak sahiplerine yarın teslim edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Depremzedeler evlerine kavuşuyor. 596'sı konut 741 bina yarın hak sahiplerine teslim edilecek. Depremzedeler yarın yeni evlerine kavuşuyor. Konutların teslimini Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Binali Yıldırım'ın canlı yayında öne çıkan açıklamaları:

Depremin üzerinden 1 yıldan fazla bir zaman geçti. Geçtiğimiz şubat ayında Bakanımız Murat Kurum büyük bir gayretle sahaya indi. Özellikle depremden yoğun etkilenen Bayraklı'daki mahallelerde ilk etap inşaatları tamamlandı.

Şu anda daireler hazır. Şu anda iş yerleri ile birlikte şu anda 700 kadar civarında konut tamamlandı. Etap etap önümüzdeki aylarda diğerleri de devreye girecek. Bununla da sınırlı değil ayrıca 3 bin 700 dönümlük bir rezerv alan Bayraklı sınırları içerisinde orada da konutlar yapılacak. Böylece depremden etkilenen ağır ve orta hasarlı konutlar tamamen yenilenmiş olacak.

Burada önemli olan durum depremzedelere verilen sözlerin yerine getirilmesidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 tane bakanı buraya görevlendirip günlerce haftalarca birebir temasta olması depremzedelerin acılarını hafifletecek çalışmalar içerisinde olması insana olan sevginin ispatıdır.

Biz vatandaşımızın ihtiyacı olduğu her yerde devletim bütün imkanlarını seferber ederek onların yaralarını sarıyoruz. İzmir'de yapılan deprem konutları da bunun örneklerinden biridir.

Yarın ilk konutlar teslim edilecek. Biz gidenleri geri getiremeyiz ama geride kalanların acılarını hafifletebilirsek onların normal hayata dönüşlerini sağlarsak bu bizim için en büyük kazanç olur.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE SALDIRILAR!

Dünyada ciddi bir belirsizlik söz konusu. Bu durum bütün ülkelerin dengelerini altüst ediyor. Enflasyon diye bir kavramdan haberi olmayan ülkeler bugün yüzde 7 yüzde 16 gibi rakamları konuşuyor. İnsanlığın hiç alışık olmadığı durumlar yaşanıyor.

Vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki kriziler yönetilebilir. Biz de krizleri en iyi şekilde yürüten ülkelerin başında geliyoruz. Ama belirsizlik yönetilemez. Bu pandemi bir belirsizlik süreci. Maalesef dünyadaki bütün tedarik zincirinin kopmasına neden olmuştur. Bütün dünya ülkeleri bundan etkileniyor.

Türkiye'nin kaynakları, Türkiye'nin yükümlülüklerini getirecek güçtür. Bu durumun geçici olmasını vatandaşlarımızın bilmesi gerekir. Sıkıntıları gidermeyi başaracak bir hükümetimiz var. Gereken tedbirler vatandaşlarımızın en az şekilde etkileneceği şekilde alınacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Bakan Kurum'un A Haber'e özel yaptığı açıklamalar:

Biz İzmir'de vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Onlara elleriniz hiçbir zaman bırakmayacağımıza söz vermiştik. Deprem olduğu anda tüm Türkiye buraya akın etti. O gün enkaz alanlarındaydık. Tüm vatandaşlarımız için dua ettik.

Depremden sonra hasat tespit çalışmalarını hızlı şekilde tamamladık ve Bu süreçte vatandaşlarımıza gereken tüm yardımları yaptık. Çok kısa zaman hasarlı binaları boşalttık. Şubat ayında da burada bir temel atma töreni yaptık.

Bayraklı'da 7 bölgede bin 369 konut, 300 iş yeri rezerv alanda da 3 bin 650 bağımsız bölümden oluşan önemli bir dönüşüm başlattık. Yarın burada 569 konutumuzu ve 145 iş yerimizi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz.

Bayraklı'da 7 bölgede nisan ayına kadar bütün inşaatlarımızı bitirmiş olacağız. 1 yıl içerisinde burada konutlarımız teslim edilecek. Burası İzmir'in yeni cazibe merkezi olacak

İzmir depreminin yaraları sarılıyor İZMİR DEPREMİNİN YARALARI SARILIYOR
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