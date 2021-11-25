İzmir depreminin yaraları sarılıyor! Çevre Bakanı Kurum ve AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım A Haber’de

Şu anda daireler hazır. Şu anda iş yerleri ile birlikte şu anda 700 kadar civarında konut tamamlandı. Etap etap önümüzdeki aylarda diğerleri de devreye girecek. Bununla da sınırlı değil ayrıca 3 bin 700 dönümlük bir rezerv alan Bayraklı sınırları içerisinde orada da konutlar yapılacak. Böylece depremden etkilenen ağır ve orta hasarlı konutlar tamamen yenilenmiş olacak.