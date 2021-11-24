Doların gerçek değeri ne? Neden yükseliyor? | Ekonomik darbe girişimi

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Sosyal medyada ciddi bir algı oluşturuluyor. Bu algıyla insanlar gidip paralarını buraya yatırmaya başladılar. Bankacılarla konuşuyorum 12-13 TL'den dolar almaya çalışan insanlar varmış. Yapmayın sonra çok üzüleceksiniz. Buradaki köpük kaybolduğu zaman siz ne yaptım diyeceksiniz. Gaz veriliyor şu olacak bu olacak yatır paranı diye. Bu iniş çıkışlar sizi üzer.

"ZİL TAKIP OYNAYANLAR VAR"

Paramızın değeri düşüyor diye zil takıp oynayan insanlar var. Buradan ben iktidar devşiririm derdinde olan insanlar var. Senin ülkenin parasının değeri düşüyor niye zil takıp oynuyorsun? Bugüne kadar bizi yüksek kur, yüksek faiz ve yüksek enflasyon cenderesinin içine almışlar. Bu ülkenin kaynaklarını yüksek faizlerle sömürmüşler.