Doların gerçek değeri ne? Neden yükseliyor? | Ekonomik darbe girişimi

"BU KÜRESEL BİR RİSK"

Şu an doların çok güçlü olduğu bir noktadayız. Euro karşısında yılbaşından bu yana yüzde 8 gibi bir büyüme kazandı. Farklı gelişen piyasalarda gerileme olduğunu görüyoruz. Sadece Türkiye değil, Brezilya veya Polonya'ya da bakabilirsiniz. Çünkü ne zaman güçlü dolar olursa bu yaşanır. Bu küresel bir risk olur piyasalar için sadece Türkiye ile alakalı bir durum değil. Bu küresel bir risk durumudur şu an.

DOLAR'IN GERÇEK DEĞERİ NE?

Goldman Sachs'ın baş ekonomisti Robin Brooks, dolardaki spekülatif hareketle ilgili çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Brooks, yaptıkları Dolar/Türk Lirası gerçek değerlemesinin 9,50 olduğunu vurguladı, spekülatif hareketle ilgili 2018'de yaşananları hatırlattı.

TL şu anda $/TRY 9,50 olan gerçek değerine göre %30 yukarıda ve 12.30 $/TRY seviyesinde. Bu döviz kuru sıçraması, Ağustos 2018'deki hareketle paralellik gösteriyor. O dönem de Türk Lirası'nın gerçek değeri 5.50 TL idi ve bu rakamın %31 üzerine çıkarak $/TRY 7.20'yi görmüştü.

Brooks işte bu tweetle spekülatif harekete dikkati çekti. 2018 yılında dolar 7,20'ye yükseldikten 5 TL seviyesine inmişti.