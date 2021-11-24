Reuters, BBC, CNBC… Yine sahnedeler! İki yılın ardından bir ilk! Twitter Türkiye’yi hedef alan yayını başa çekti | Kur operasyonuna yabancı medya desteği

TWITTER İKİ YILIN ARDINDAN İLK KEZ KAPAĞI DEĞİŞTİRDİ!

Pandeminin başından bu yana arama kısmında salgınla ilgili bilgilendirme bulunduran Twitter, iki yılın ardından bu kapağı değiştirdi. Twitter, Covid-19 bilgilendirme içeriği yerine CNBC kanalının Türkiye karşıtı yayınını en üstte tuttu ve Türk Lirası'nın yerden yere vurulduğu o yayınlarda Twitter arama sayfasının üstüne çıkarıldı.