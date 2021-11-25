Finansal şoklara karşı kararlı duruş! Sanayici üretmeye devam ediyor

TÜRKİYE'NİN YENİ ROTASI

Yeni rota diyor ki ben yüksek kur, yüksek faiz, yüksek enflasyon cenderesi altında bu ekonominin boğulmasını istemiyorum. Bu ülkenin kaynaklarının faizle yurt dışına çıkmasını istemiyorum. Üretmek istiyorum, yatırım yapmak istiyorum, istihdam oluşturmak istiyorum ve ihracat yapmak istiyorum. Bunlar da oluyor. Üretim aynen yerinde duruyor, yatırımlar artıyor, istihdam toparlanıyor. İhracat rekor üstüne rekor kırıyor. Sadece kur üzerinden ekonomiyi okuma çabası var.

BU OYUNUN PEŞİNE TAKILMAMAK LAZIM

Tamam kur arttığı zaman sana bana enflasyona elbette olumsuz etki yapıyor ama bu gerçek bir rakam değil. Bir 13 oluyor bir 11 oluyor şu hareketlerden de bunun gerçek olmadığını görüyoruz. Bu oyunun peşine takılmamak lazım. Bu ülkenin parası değer kaybediyor diye zil takıp oynayanlar bir tarafa, bir tarafa da işte eski MB başkanının attığı tweetler. Sessiz çoğunluk bu ülkede yetişmiş insan gücü. Bu iç dinamikle Türkiye bu krizi atlatacaktır. Biz oynanan oyunu görüyoruz.