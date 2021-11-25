Finansal şoklara karşı kararlı duruş! Sanayici üretmeye devam ediyor
Türkiye ekonomisi döviz kuru üzerinden hedef alınıyor. Peki ekonomik veriler ne diyor? Döviz kurundaki inişli çıkışlı hareketin nedeni ne? Dolar neden yükseliyor? Türkiye'nin yeni ekonomi rotası ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Döviz kuru üzerinden Türkiye ekonomisi hedef alnıyor. Merkez Bankası, "Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmektedir." açıklamasını yaptı. Başkan Erdoğan, konuyla ilgili "Milletimizi bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkaracağız" ifadelerini kullanmıştı.
Peki ekonomik veriler ne gösteriyor? Döviz kurundaki inişli çıkışlı hareketin nedeni ne? Dolar neden yükseliyor? Türkiye'nin yeni ekonomi rotası ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
YÜZDE 30'LUK KÖPÜK
İşte o açıklamalardan satır başları; Bunun iktisat ilmiyle izah edilecek bir durumu yok. Türkiye'deki bütün makro dengeler ve ekonomiyle ilgili bütün rakamlar yerinde dururken sadece kurda çok sert hareketler oluyor. Bu tamamen yüzde 30'luk bir köpük oluşturulmuş durumda. Ekonomiyi kur üzerinden okuma çalışması. Buradan iktidar devşirme çabaları da var.
ALTINI KAZIMAYA ÇALIŞIYORLAR
Marjinal gruplar sokağa çıkıyor sokaklar karıştırılmak isteniyor. Altını kazımaya çalışıyorlar. Sosyal medyada 3-5 kişi yapıyor olsa bir şey demezsin ama bu ülkede Merkez Bankası başkanlığı yapmış bir adam eşi başörtülü diye onunla alay eden insanlarla kol kola girmiş ve ergenler gibi tweet atıp piyasayı bozmaya çalışıyor. Bu tür işlerle memlekete zarar verme çabası mı milliyetçilik? Ayıptır günahtır. Çok dikkatli olmak lazım.
YENİ EKONOMİK DÜZEN
Bir ülkede kur yükseliyor diye o ekonomi batmaz. Kur düşünce de o ekonomi uçmaz. Zaten şu anda dolar 1 lira olsa mesela o çok düşük olduğu zamanlar bu ülkede ne alırsan 1 milyon lira dükkanlar vardı. Uzak Doğu'dan gelmiş ürünler. Dolayısıyla burasını bir ithal cenneti haline getirmişlerdi.
YUNANİSTAN ÖRNEĞİ
Ne zaman batar ülke? Yunanistan çok önemli bir örnek. Çalışmadığın zaman üretmediğin zaman çarkları döndürmediğin zaman faizden para kazanma yoluna gittiğin zaman ve ülkenin kaynaklarını faizle dışarıya aktarmaya başladığın zaman batar.
TÜRKİYE'NİN YENİ ROTASI
Yeni rota diyor ki ben yüksek kur, yüksek faiz, yüksek enflasyon cenderesi altında bu ekonominin boğulmasını istemiyorum. Bu ülkenin kaynaklarının faizle yurt dışına çıkmasını istemiyorum. Üretmek istiyorum, yatırım yapmak istiyorum, istihdam oluşturmak istiyorum ve ihracat yapmak istiyorum. Bunlar da oluyor. Üretim aynen yerinde duruyor, yatırımlar artıyor, istihdam toparlanıyor. İhracat rekor üstüne rekor kırıyor. Sadece kur üzerinden ekonomiyi okuma çabası var.
BU OYUNUN PEŞİNE TAKILMAMAK LAZIM
Tamam kur arttığı zaman sana bana enflasyona elbette olumsuz etki yapıyor ama bu gerçek bir rakam değil. Bir 13 oluyor bir 11 oluyor şu hareketlerden de bunun gerçek olmadığını görüyoruz. Bu oyunun peşine takılmamak lazım. Bu ülkenin parası değer kaybediyor diye zil takıp oynayanlar bir tarafa, bir tarafa da işte eski MB başkanının attığı tweetler. Sessiz çoğunluk bu ülkede yetişmiş insan gücü. Bu iç dinamikle Türkiye bu krizi atlatacaktır. Biz oynanan oyunu görüyoruz.
KUR-FAİZE REEL SEKTÖR TEPKİSİ
Pandemi de bile makinelerimizi çalıştırdık. İşte dönem dönem kapasite kullanım oranı ve güven endeksi oranları…
Dönem | Kapasite kullanımı (%) | Güven Endeksi
2020 Mart | 75.3 | 98.6
2020 Nisan | 61.6 | 62.3
2020 Aralık | 75.6 | 110.4
2021 Mart | 74.7 | 110.2
2021 Ekim | 78.0 | 111.3
2021 Kasım | 78.1 | 112.0
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