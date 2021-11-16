Lütfü Türkkan 10 gündür nerede? Fezlekesi ne zaman Genel Kurul’a gelecek?

TÜRKKAN 10 GÜNDÜR NEREDE?

Lütfü Türkkan'dan şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmiş değil. En son o olayın ardından sosyal medya hesabından paylaştığı bir video vardı. Özür dilemişti tabii ki bu özür kabul görülmüş değil. Kamuoyundan ve Cumhur İttifak'ından art arda tepkiler geldi.