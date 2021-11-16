Lütfü Türkkan 10 gündür nerede? Fezlekesi ne zaman Genel Kurul'a gelecek?
Şehit ağabeyine ettiği sinkaflı küfürle tepkileri üzerine çeken İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığı kaldırılacak mı? Süreç ne aşamada? Yaşanan olayın üzerinden 10 gün geçmesine rağmen neden Türkkan'dan haber yok? Son gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
İYİ Parti eski Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesinin ardından 10 gün geçti ve bu sürede kendisinden hiç ses çıkmadı. Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke de Karma Komisyon'da.
Peki süreç nasıl işleyecek? Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığı kaldırılacak mı? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Artık Karma Komisyon'da fezleke. Bir yandan hukuki boyutu var bu olayın bir yandan da siyasi boyutu. Hukuki süreçle ilgili fezleke Adalet Bakanlığı'ına gönderilmiş oradan Meclis Başkanlığı'ına daha sonra da Karma Komisyon'a havale edilmişti. Karma Komisyon'un fezlekeyi öne çekme yetkisi bulunuyor.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Eğer bu yetkisini kullanır ve Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde bir karar çıkması halinde Meclis Genel Kurulu aşaması olacak. Salt çoğunluk sağlanırsa Türkkan'ın dokunulmazlığı kalkmış olacak ki AK Parti ile MHP'nin bu noktada oylarının yeterli olduğunu söyleyelim.
TÜRKKAN 10 GÜNDÜR NEREDE?
Lütfü Türkkan'dan şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmiş değil. En son o olayın ardından sosyal medya hesabından paylaştığı bir video vardı. Özür dilemişti tabii ki bu özür kabul görülmüş değil. Kamuoyundan ve Cumhur İttifak'ından art arda tepkiler geldi.
AKŞENER ARKASINDA DURDU
Milletvekilliğinden istifa etmesi yönünde ve partisinin de ihraç yönünde bir karar alması gerektiği değerlendirmeler vardı. Ancak bu çağrıların İP cephesinde bir karşılık bulmadığını söyleyebiliriz. İP Genel Başkanı Meral Akşener Lütfü Türkkan'ın arkasında durdu.
Millet İttifakı ortağı CHP'den de yine Türkkan'a destekler geliyor. Bu süreçte çok üzerine gidildiğini düşünüyor CHP. Zaten Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olayı provokasyon olarak değerlendirmişti.
Gözler Karma Komisyon'a çevrilmiş durumda. Nasıl bir karar çıkacak önümüzdeki günlerde görmüş olacağız.
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