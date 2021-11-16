Lütfü Türkkan’ın hakareti İYİ Parti’ye oy kaybettirdi mi? İşte İP’in kaybettiği oy oranı

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ OLAYDAN HABERDAR?

Biz şimdi bu konuda geçtiğimiz hafta bir araştırma yaptık. Lütfü Türkkan meselesini kamuoyu nasıl karşıladı diye. Türkiye genelinde halkın yaklaşık yüzde 75-76'sı olaydan haberdar olmuş ve doğrudan yüzde 81'lik bir kesimi bu hadiseyi kınıyor, yanlış buluyor.

DOĞRU BULAN VAR MI?

Yüzde 16-17'lik kesim de kararsız kalıyor. Çok ilginçtir konuyu doğru bulan yüzde 1,5 herhalde onlarında kim olduğunu tahmin edersiniz.