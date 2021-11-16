Lütfü Türkkan’ın hakareti İYİ Parti’ye oy kaybettirdi mi? İşte İP’in kaybettiği oy oranı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına hakaret etmesi, İYİ Parti'nin oy oranına nasıl yansıdı? A Habere konuşan Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, önemli verileri paylaştı. Vatandaşın meseleyi yakından takip ettiğini belirten Aktaş, "Yapılan araştırmaya göre İYİ Parti yüzde 16 oy kaybetmiş görülüyor" dedi.
İYİ Parti eski Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine ettiği sinkaflı küfür sonrası partiye tepkiler çığ gibi geldi. İP Genel Başkanı Meral Akşener ise Türkkan'a tepki göstermek yerine sahip çıktı. Üstüne üstük şehit ağabeyine de "ahlaksız" dedi. Peki bu olay İYİ Parti'ye ne kadar oy kaybettirdi? Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş dikkat çeken verileri A Haber'de paylaştı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ OLAYDAN HABERDAR?
Biz şimdi bu konuda geçtiğimiz hafta bir araştırma yaptık. Lütfü Türkkan meselesini kamuoyu nasıl karşıladı diye. Türkiye genelinde halkın yaklaşık yüzde 75-76'sı olaydan haberdar olmuş ve doğrudan yüzde 81'lik bir kesimi bu hadiseyi kınıyor, yanlış buluyor.
DOĞRU BULAN VAR MI?
Yüzde 16-17'lik kesim de kararsız kalıyor. Çok ilginçtir konuyu doğru bulan yüzde 1,5 herhalde onlarında kim olduğunu tahmin edersiniz.
YÜZDE 16 KAYBETTİ
Türk halkının ancak yüzde 1,5'inin desteklediği yüzde 80'inin karşı çıktığı bir durum var. Peki, 'bu yanlış bulma hadisesi oy verme davranışınıza bir etki de bulundu mu?' dediğiniz zaman elbette ki bütün partilere oy verenler kendi partileriyle alakalı kanaatini değiştirmemiş. Özellikle İYİ Parti'ye oy verenlerin yüzde 16'sı 'daha önce İYİ Parti'ye oy veriyordum bundan sonra asla oy vermem' şeklinde bir davranışları var.
İP'TE YÜZDE 20-25 GERİLEME
Ve partilerin bazen oy verebilirim vatandaş oy vermiyor ama oy verme yüzdesinde de kendi yüzdesi içerisinde yine yüzde 20-25'e yakın İYİ Parti'de gerileme var. Vatandaş meseleyi görmüş, yani tepkisini göstermiş. Ve dikkat ederseniz İYİ Parti baktığınızda neredeyse 7-8 ay önceki oy oranına gerilemiş durumda.
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