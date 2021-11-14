14 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz gazisinden Lütfü Türkkan tepkisi

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz gazisinden Lütfü Türkkan tepkisi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2021
ABONE OL
Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 15 Temmuz gazisinden Lütfü Türkkan tepkisi

Son dakika haberleri... İstanbul'da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in ailesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a sessiz kaldığı için 15 Temmuz Gazisi tarafından protesto edildi.

Ziyarette Kılıçdaroğlu'na, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na Lütfü Türkkan tepkisi CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'NA LÜTFÜ TÜRKKAN TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu, ziyarette anne Beyhan ve Avni Cengiz'e taziyelerini iletti. Daha sonra evin önündeki taziye çadırına inen Kılıçdaroğlu, Başak Cengiz için dua etti.

KILIÇDAROĞLU'NA 'TÜRKKAN' TEPKİSİ
Bu arada bir grup 15 Temmuz gazisi, Kılıçdaroğlu taziye çadırından ayrıldığı sırada Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'la ilgili açıklama yapmadığı belirterek tepki gösterdi.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Tepkimizi koymadığımızı kim söyledi? Tepkimizi koyarız. Hiç kimse şehitlere, gazilere, gazi yakınlarına en ufak bir şey söyleyemez. Tepki konmuştur. Aynı tepkinin başkaları tarafından yapıldığında da sizin aynı sorgulamayı yapmanız lazım.

İkili olmaz. 15 Temmuz gazilerine, şehitlerine sahip çıkarız. Onların paralarına çöktüler, karşı çıktık. Bütün şehit ve gaziler arası ayrımcılığın kaldırılmasını isteyen biziz" dedi.

"PROVOKASYONLARA İNANMAYIN"
Bunun üzerine gaziler, CHP'nin 15 Temmuz gazilerinin yargılanması için önerge verdiğini söyleyerek "CHP iktidarında bu vatan evlatları hangi pozisyonda olacak?" diye sordu.



Kılıçdaroğlu "Hiç endişe etmeyin. Bu tür olaylara, provokasyonlara da inanmayın. Bu kardeşiniz, kim şehitse, kim gaziyse onun yanındadır. Şehitler ve gaziler arasındaki ayrımcılığa karşıdır. 15 Temmuz şehitlerinin paralarının üzerine çökenlere karşıdır. O paraların bütün ailelere bir hafta içinde verileceğini defalarca söyledim" cevabını verdi.

Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz ise cenaze evinin bunları konuşmasının yeri olmadığını belirterek, gazilere tepki gösterdi. Gaziler, aile yakınları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Kılıçdaroğlu boş vaadde bulunmaya devam ediyor! KILIÇDAROĞLU BOŞ VAADDE BULUNMAYA DEVAM EDİYOR!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA