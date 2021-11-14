Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 15 Temmuz gazisinden Lütfü Türkkan tepkisi

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Tepkimizi koymadığımızı kim söyledi? Tepkimizi koyarız. Hiç kimse şehitlere, gazilere, gazi yakınlarına en ufak bir şey söyleyemez. Tepki konmuştur. Aynı tepkinin başkaları tarafından yapıldığında da sizin aynı sorgulamayı yapmanız lazım.