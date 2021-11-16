16 Kasım 2021, Salı
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İYİ Partili Lütfü Türkkan 10 gündür nerede? Fezlekesi ne zaman Genel Kurul'a gelecek?
Şehit ağabeyine ettiği sinkaflı küfürle tepkileri üzerine çeken İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığı kaldırılacak mı? Süreç ne aşamada? Yaşanan olayın üzerinden 10 gün geçmesine rağmen neden Türkkan'dan haber yok? Son gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.