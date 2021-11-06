İP ve CHP ahlaksızlığa sessiz! Meral Akşener'den şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan'ı koruma talimatı
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, şehit ağabeyine küfür etmesinin ardından bugün saat 12.00'de İstanbul İYİ Parti İl Başkanlığı önünde bir basın açıklaması yapacağı belirtilmişti. Türkkan'ın bu açıklama ile istifa edeceği ve partisini aklayacağı iddia ediliyordu. Türkkan, gece bir video yayınlayarak Meral Akşener'den özür diledikten sonra basın toplantısını iptal etti. Toplantının iptal edilmesi, 'Türkkan affedilecek' yorumlarını da beraberinde getirdi. Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine küfür etmesi skandalına henüz bir açıklama gelmedi. Kulislerden gelen bilgilere göre, Meral Akşener Türkkan'ı koruma kararı alarak, pazarlık için pay bıraktı.
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyine küfür etmesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Ağza alınmayacak ifadeler kullanan Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyürken, İYİ Parti ve ittifaktaki ortağı CHP'nin sessizliği sürüyor. Türkkan, ilk olarak kendisine bir tuzak kurulduğunu ve küfür etmediğini ifade etmişti. Türkkan daha sonra ise bir video yayınlayarak küfür ettiğini kabul etti, Akşener'den özür diledi. Türkkan'ın ısrarla şehit ağabeyinden özür dilememesi de tepkileri giderek artırdı. Türkkan'ın bugün saat 12.00'de İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapacağı bildirilmişti. Türkkan, toplantıyı iptal etme kararı aldı. Bu durum da 'Türkkan affedildi' yorumlarını beraberinde getirdi.
TÜRKKAN ÖNCE İNKAR SONRA İTİRAF ETTİ
İYİ Partili Türkkan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez "ağır küfür etti" diye yayınlamışsınız." ifadelerini kullanarak ahlaksız küfrünü inkar etmişti.
Türkkan daha sonra ise Twitter hesabından, 'Milletimize arzımdır' başlığı ile bir video paylaşımı yaptı. Türkkan videoda ise küfür ettiğini kabul etti, ancak özrü şehit ağabeyinden değil Genel Başkanı Meral Akşener'den diledi.
BASIN TOPLANTISI ANİDEN İPTAL OLDU
Tepkiler çığ gibi büyürken Lütfü Türkkan'ın bugün saat 12.00'de İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapacağı bildirildi. Türkkan'ın basın açıklaması sonrası istifa edeceği ve partisini olayın dışında tutacağı öne sürülmüştü.
AKŞENER LÜTFÜ TÜRKKAN'I AFFETTİ Mİ?
Dün Akşener'den özür dileyen Türkkan'ın basın toplantısının apar topar iptal olması dikkat çekti. Türkkan'ın 'istifa' etmesinin beklendiği toplantının iptal olması, 'Akşener, Lütfü Türkkan'ın özrünü kabul etti' yorumlarını beraberinde getirdi.
NE İSTİFA VAR NE İHRAÇ
Skandal olay Türkiye'yi ayağa kaldırırken İP cephesinde sessizlik hakim. Lütfü Türkkan istifa etmediği gibi partisinden de ihracına ilişkin bir açıklama veya sinyal gelmedi. Partideki sessizlik pazarlık iddialarını güçlendirdi.
AKŞENER'DEN 81 İLE TALİMAT: TÜRKKAN'I KORUYUN
İddiaya göre Türkkan'ın daha önce karıştığı birçok skandalı görmezden gelen parti lideri Meral Akşener, şehit yakınına küfür skandalını da görmezden gelmeyi seçecek. Kulislerde dolanan söylentilere göre Akşener, önce Türkkan'a özür diletti.
Akşener daha sonra "Lütfü bey hatasını gördü özür diledi" diyerek Türkkan'ı kurtarmaya çalışacak, Grup Başkanvekilliği'nden istifasını isteyerek adeta gaz alacak.
İddialara göre İP'in finansörü burjuva Türkkan'ı korumak isteyen Akşener, 81 il teşkilatı ve milletvekillerine bir mesaj göndererek "Lütfü Türkkan'ı koruyun ve sosyal medyada destek verin" dedi.
Partideki sessizlik pazarlık iddialarını güçlendirirken Akşener'in yapacağı açıklama iddiaların doğru olup olmadığını gösterecek.
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