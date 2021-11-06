İP ve CHP ahlaksızlığa sessiz! Meral Akşener’den şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan’ı koruma talimatı

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyine küfür etmesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Ağza alınmayacak ifadeler kullanan Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyürken, İYİ Parti ve ittifaktaki ortağı CHP'nin sessizliği sürüyor. Türkkan, ilk olarak kendisine bir tuzak kurulduğunu ve küfür etmediğini ifade etmişti. Türkkan daha sonra ise bir video yayınlayarak küfür ettiğini kabul etti, Akşener'den özür diledi. Türkkan'ın ısrarla şehit ağabeyinden özür dilememesi de tepkileri giderek artırdı. Türkkan'ın bugün saat 12.00'de İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapacağı bildirilmişti. Türkkan, toplantıyı iptal etme kararı aldı. Bu durum da 'Türkkan affedildi' yorumlarını beraberinde getirdi.