Muhalefet şehit yakınına küfreden Türkkan’a neden sahip çıkıyor? Kılıçdaroğlu neden yatırımcıları tehdit ediyor?

CUMHUR İTTİFAKI'NA OY VERENLERİ TEHDİT KONUSU!

Yalan söylediler olmadı, algı operasyonu yaptılar olmadı şimdi tehdit ederek insanları sindirmek istiyorlar. Bu yaptıklarının hiçbir anlamı yok ve halk da karşılığı da yok. Yani siz yarın iktidara geldiğiniz zaman bu bürokratları ne yapacaksınız? Bu insanları nasıl tehdit edersiniz? Gerçekten bir açıklaması yok tam bir akıl tutulması var ve izahı yok."