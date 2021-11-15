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Muhalefet şehit yakınına küfreden Türkkan’a neden sahip çıkıyor? Kılıçdaroğlu neden yatırımcıları tehdit ediyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 15.11.2021 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021
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Muhalefet şehit yakınına küfreden Türkkan’a neden sahip çıkıyor? Kılıçdaroğlu neden yatırımcıları tehdit ediyor?

Bingöl’de şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan’a sahip çıkan Meral Akşener de şehit yakınlarınada kürsüden hakaretler yağdırdı. Kemal Kılıçdaroğlu ise Türkiye’nin mega projelerinden olan Kanal İstanbul’u hedef alıp büyükelçilere mektup yazdı ve “Yaptırmayın” çağrısında bulunarak yatırımcılara olan tehditlerini yineledi. Peki Meral Akşener Lütfü Türkkan'a neden sahip çıkıyor? Küfrü topyekün örtbas çabası mı? "Siyasi kutuplaşma" neden körükleniyor? Muhalefet stratejisini tehdit üzerine mi kurdu? Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi büyükelçilere "şikayet" mektubunun amacı ne? Amaçları "yatırım gelmesin, üretim olmasın" çabası mı? CHP büyükelçiler üzerinden ne mesaj verdi? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Erol Kavuncu değerlendirdi.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

AK Partili Erol Kavuncu'nun canlı yayında öne çıkan sözleri:

"Aklımıza tehdit deyin Kemal Kılıçdaroğlu, küfür deyince de aklımıza İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan geliyor. Gazi Meclis'te hiç kimsenin yapmaması gereken bu küfrü şiddetle kınıyoruz. Meral Akşener'in de benzer şekilde şehit ailesine hakaretler yağdırması bir akıl tutulmasıdır. Lütfü Türkkan'ın yaptığı bu küfrün bir kadın genel başkan tarafından sahiplenilmesini anlamak mümkün değil.

2023'e giderken sanıyorum İYİ Parti'nin belirleyici noktada olduğunu düşünüyorlar. CHP-HDP adete tek parti gibi hareket ediyor. İYİ Parti'nin oylarıyla iktidara gelmeyi düşünüyorlar. İYİ Parti'yi düştüğü çukurdan çıkarmak için ağababalarından aldıkları emirle bu durumun arkasında durmaya çalışıyorlar. Bunların arkasında bir üst akıl olduğunu düşünüyorum.

Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere yazdığı mektup Türk siyasi tarihinde ihanet olarak değerlendirilecek bir durum. Kemal Kılıçdaroğlu yazdığı mektupla büyükelçileri işin içine çekemeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu burada büyük bir ihanet içerisinde. Bunu da milletimiz net şekilde görüyor.

Yatırımların gelmemesi için yapılan tehditler bir CHP zihniyetidir. Türkiye adına güzel yapılan her işin karşısında duruyorlar bu CHP tarihinin bir yansımasıdır. Kanal İstanbul'u Avrupa'ya şikayet ediyor böyle bir akıl tutulması olamaz.

CUMHUR İTTİFAKI'NA OY VERENLERİ TEHDİT KONUSU!

Yalan söylediler olmadı, algı operasyonu yaptılar olmadı şimdi tehdit ederek insanları sindirmek istiyorlar. Bu yaptıklarının hiçbir anlamı yok ve halk da karşılığı da yok. Yani siz yarın iktidara geldiğiniz zaman bu bürokratları ne yapacaksınız? Bu insanları nasıl tehdit edersiniz? Gerçekten bir açıklaması yok tam bir akıl tutulması var ve izahı yok."

Türkkan’a neden sahip çıkılıyor? TÜRKKAN'A NEDEN SAHİP ÇIKILIYOR?
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