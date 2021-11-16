CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle helalleşecek? Canlı yayında sert tepki: Bu zulmün müsebbibi CHP!

Geçmiş tarihi çok problemler ve acılarla dolu bir partiye millet nasıl güvenecek? Hangi kesim güvenecek? Siz memurları tehdit ediyorsunuz, yabancıları tehdit ediyorsunuz, Türkiye'deki şerefli bürokratları tehdit ediyorsunuz, polisleri öğretmenleri tehdit edip parmak sallıyorsunuz. Ben geliyorum eski kodlarıma döneceğim eski zulümleri haksızlıkları yalan ve iftiralarla sizin hayatınızı mahvedeceğim diye bir parti anlayışı Türkiye'de nasıl acaba bir güven verebilecek? Türkiye halkı nasıl bunlara inanacak?