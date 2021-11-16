CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle helalleşecek? Canlı yayında sert tepki: Bu zulmün müsebbibi CHP!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle helalleşecek? Helalleşmenin altını nasıl dolduracak? Türkiye'ye yaşatılmış acılarla nasıl helalleşilecek? AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas konu ile ilgili A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında değerlendirmelerde bulundu. Arvas, Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Bu zulmün müsebbibi CHP kimden helallik dileyecek? Acıtmadığı, yaralar bırakmadığı bir kesim yok ki." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Geçmişte kırdığımız kesimlerle helalleşme yolculuğuna çıkıyorum'' açıklamasına AK Parti ve MHP'den tepkiler sürüyor.
Son olarak bir şehit ailesine küfür etmesi karşısında suskun kaldılar. Neredeyse şehit ailesini suçladılar. Şehit yakınlarıyla nasıl helalleşecek? Suriye'deki YPG-PYD bize saldırmaz dediklerinde sınırda görev yapan askerlerle nasıl helalleşecekler? 28 Şubat döneminde ve başka dönemde, pek çok genç kızın hayatını karartmalarıyla nasıl helalleşecekler? Darbelere destek vererek ülkeye yaşatılan acılarla nasıl helalleşecekler?
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas konu ile ilgili A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
CHP TÜRKİYE'Sİ...
Malum CHP yeni uyanıyor imajıyla partisinin çok acılar yaşattığını söylüyor. Acaba bu acılar nelerdir diye düşündüğümüz zaman Türkiye'nin CHP zihniyetiyle ülkesini ne hale getirdiği yasaklarla camilerin satılması Kur'an-ı Kerim'in yasaklanmasıyla hiçbir yatırım ve kalkınma muasır medeniyetler seviyesine çıkma sözünün sadece sözde kaldığı bir ülke sefaletle boğuşan bir ülke haline geldi.
KİMDEN HELALLİK DİLEYECEK?
CHP tarihine baktığımız zaman 28 Şubat'ta başörtülü bacılarımızın üniversiteye alınmaması yine imam-hatiplilerin önünü engelleyip 8 yıllık kesintisiz eğitim ile hiçbir yere gidilmemesi hadisesi bu ülkenin evlatlarına reva görülen bu zulmün müsebbibi CHP kimden helallik dileyecek? Acıtmadığı, yaralar bırakmadığı bir kesim yok ki.
Geçmiş tarihi çok problemler ve acılarla dolu bir partiye millet nasıl güvenecek? Hangi kesim güvenecek? Siz memurları tehdit ediyorsunuz, yabancıları tehdit ediyorsunuz, Türkiye'deki şerefli bürokratları tehdit ediyorsunuz, polisleri öğretmenleri tehdit edip parmak sallıyorsunuz. Ben geliyorum eski kodlarıma döneceğim eski zulümleri haksızlıkları yalan ve iftiralarla sizin hayatınızı mahvedeceğim diye bir parti anlayışı Türkiye'de nasıl acaba bir güven verebilecek? Türkiye halkı nasıl bunlara inanacak?
"BİRİNİN DERDİ HİZMET DİĞERİNİN ZULMETMEK"
Kişinin yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. AK Parti 20 yıldır eser ve hizmet siyasetiyle halkımızın gönlüne taht kurmuş. Zulüm baskı haksızlık çile ızdırap işkence gibi geçmişte kalan o eski alışkanlıkların tümünü hamdolsun ortadan kaldırdı. Birisinin derdi insanlara hizmet birisinin derdi de insanlara zulmetmek.
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