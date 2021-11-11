Yabancıya şikayet şehide hakaret! İYİ Parti ve CHP’ye sert sözler: Bu kadar oynaklığı kabul etmez!

"BU KADAR OYNAKLIĞI KABUL ETMEZ"

Tamamen hem CHP hem de İP oynak merkez siyaseti yapıyor. Bu siyasette bazen HDP'ye selam çakar bazen de milliyetçi oylara selam çakar. CHP de ulusalcı oylara selam çakar noktada siyaset güdüyorlar. Aslında İP'e baktığımızda son zamanlarda çok da fazla milliyetçide değil daha seküler daha ulusalcı bir çizgiyle de CHP ile daha da çok yaklaştığını görmekteyiz. Buradaki temel mesele HDP ile olan mahalli seçimlerdeki olan iş birliğinin uzantısıdır. İP'in şu anda nerede durduğuna kendisi de karar veremiyor. Türk siyaseti bu kadar oynaklığı kabul etmez. Bir partinin bir duruş noktası mihenk taşı vardır. İP bunu kaybetmiş vaziyette.