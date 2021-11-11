Yabancıya şikayet şehide hakaret! İYİ Parti ve CHP'ye sert sözler: Bu kadar oynaklığı kabul etmez!
Son dakika haberi... İP Genel Başkanı Meral Akşener, şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a sahip çıkarak şehit yakınına ise "Ahlaksız" ifadelerini kullandı. Peki Türkkan'ın kabarık sabıkasına rağmen İP neden sahip çıkıyor? CHP neden sessiz? Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında değerlendirmelerde bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şehit ağabeyine sinkaflı küfürler eden Lütfü Türkkan'a sahip çıktı. Şehit yakınına ise "Ahlaksız" diyerek bir skandala daha imza attı. Peki CHP neden Lütfü Türkkan'a tepki göstermiyor? Millet İttifakı küfür, şiddet, tehdit ve tiyatro siyaseti ile neyi amaçlıyor? "Siyasi kutuplaşma" neden körükleniyor? Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"PARTİNİZDE BARINDIRMAZSINIZ"
Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis; Türkiye maalesef çok üzüntü verici olaylar yaşıyor. Eğer mal bulmuş mağribi gibi olayın üzerine gidenler varsa yapmanız gereken çok net nedir parti disiplinine sevk edersiniz ihraç edilmek kaydıyla partinizden böyle bir üslubu kullanan böyle şehit ailesine küfreden bir kişiyi partinizde barındırmazsınız. Kaldı ki ilgili şahıs daha önceki üsluplarıyla daha önceki tavırlarıyla da kendi tıynetini ortaya koymuştur. Bundan rahatsız değilseniz hafif bir şekilde sadece görevinden istifa ettirdim deyip olayı geçiştirmeye çalışırsınız. Yetmedi bir de farklı şekilde hakaret etmeye kalkarsınız.
HDP'Yİ NEREYE KOYACAKLARINA KARAR VEREMEDİLER
İYİ Parti'nin provokasyon olarak gördüğü olay ilgili şahsın diğer hareketleri değil HDP ile niye aranıza mesafe koymuyorsunuz diye olayı çok güzel bir şekilde soruya çevirebilmesi. Olayı bu kadar güzel bir şekilde soru olarak sorduğu zaman bu İP tarafından provokasyon olarak nitelendiriliyor. Çünkü gerek CHP olsun gerek İP olsun HDP'yi kendi ittifakları içerisinde nereye koyacaklarını bir türlü henüz karar veremediler.
"BU KADAR OYNAKLIĞI KABUL ETMEZ"
Tamamen hem CHP hem de İP oynak merkez siyaseti yapıyor. Bu siyasette bazen HDP'ye selam çakar bazen de milliyetçi oylara selam çakar. CHP de ulusalcı oylara selam çakar noktada siyaset güdüyorlar. Aslında İP'e baktığımızda son zamanlarda çok da fazla milliyetçide değil daha seküler daha ulusalcı bir çizgiyle de CHP ile daha da çok yaklaştığını görmekteyiz. Buradaki temel mesele HDP ile olan mahalli seçimlerdeki olan iş birliğinin uzantısıdır. İP'in şu anda nerede durduğuna kendisi de karar veremiyor. Türk siyaseti bu kadar oynaklığı kabul etmez. Bir partinin bir duruş noktası mihenk taşı vardır. İP bunu kaybetmiş vaziyette.
TÜRKİYE'NİN BEKA MÜCADELESİ
CHP de daha öncedeki ulusalcı devletçi yapısından daha dışarıya selam çakan daha Avrupa'ya ABD'ye selam çakan bununla birlikte de HDP ve uzantısına selam çakma noktasında bir siyaset yapmaya başladılar. Ortada yapılan mücadele Türk devletinin bekası Türkiye'nin hem ekonomik hem askeri hem siyasi hem de bölgedeki varlığı ile ilgili bir mücadele. Bunların mücadelesi dışarıdaki güçlerin mücadelesi Türkiye'nin bölünmek istemesiyle ilgili bir mücadele. Türkiye'nin var olma mücadelesi birilerini rahatsız ediyor.
MİLLET İTTİFAKI'NIN NEGATİF SİYASET ANLAYIŞI
Ben şunu tavsiye ediyorum lütfen muhalefet dünyada olup bitenlere bir baksın. Çin'e ABD'ye bir baksın. Dünyada tedarik zincirindeki bozulmalara baksın. Bütün dünyada ekonominin ahengi bozuldu. Sıkıntılar var. Enerjide var tedarikte var. Doğal gaz yüzde 300'lere varan bir zam uygulanıyor Avrupa'da. Türkiye'de alış maliyetinizin yüzde 25'ini sadece yansıtarak vatandaşı korumayla ilgili bir takım şeyler yapıyorsunuz. Bunları nasıl görmezden geliyorlar hayret ediyorum.
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