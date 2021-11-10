Küfür-tehdit-şiddet siyaseti | Siyasi kutuplaşma neden körükleniyor? Neden Türkkan’a tepki göstermiyorlar?

Meclis'te genel tavırları bu, yakmaktan ve yıkmaktan bahsediyorlar. Ne zaman iyi bir olaya imza atsak hep birlikte karşı çıkıyorlar. Onlar ülkeye muhalefet ediyorlar AK Parti'ye değil. Dolayısıyla düşünmek lazım arkalarındaki akıl nasıl bir akıl ki ülkenin faydasına olan her şeye karşı çıkıyorlar. İYİ Parti siyaset noktasında kurumsallaşmasını tamamlamamış bir partidir. Hepsi ayrı hareket ediyor aynı anda oy kullanma basiretleri bile yok.