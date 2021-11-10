Küfür-tehdit-şiddet siyaseti | Siyasi kutuplaşma neden körükleniyor? Neden Türkkan'a tepki göstermiyorlar?
Şehit yakınına ağır şekilde küfreden sadece grup başkanvekilliğinden istifa edip Meral Akşener’den özür dileyen Lütfü Türkkan’a karşı tepkiler sürüyor. Lütfü Türkkan’a sahip çıkan ve şehit yakınına ahlaksız deyip ağza alınmayacak kelimeler kullanan Meral Akşener de tepkilerin odağında. Kutuplaştırıcı dili, şehit yakınına hakaret etmesi ve siyasi üslubu tartışma konusu olan Meral Akşener’in açıklamaları da infial yarattı. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Siyasi kutuplaşma neden körükleniyor? CHP neden Lütfü Türkkan’a sahip çıkıyor? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına bağlanan AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek değerlendirdi.
AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan'ın açıklamaları:
Kadın dernekleri her zamanki gibi ölüm sessizliğine gömüldüler. Bu konuda ne kadar samimiyetsiz oldukları ortaya çıktı. Meral Akşener'in bir partinin lideri olarak muhalefette yer almasının iyi olacağını ve siyasete bir üslup getireceğini umut ediyordum ama öyle olmadı. Fakat gelinen noktada artık erkeklerden çok daha ileri noktada ifadelerinin olduğunu olduğunu görüyoruz.
Şehit yakınına küfreden milletvekiline nasıl sahip çıkar anlamıyorum. Bunu nasıl seçmene anlatacaklar? Meral Akşener söyledikleriyle Lütfü Türkkan'ı geçmiş oldu. Siyasi bir lidere hele ki bir kadın lidere bu tavır gerçekten çok rahatsız edici. Siyasilere sokakta her türlü tepki gösterilir ve yer yer biz de bu tepkilerle karşılaştığımızda büyük bir olgunlukla karşılıyoruz. Siyasetin mekanizması bunu gerektiriyor.
Vatandaş derdini sıkıntısını elbette bize söyleyecek, kime söyleyecek. Şehit yakının şehitlik üzerinden provokasyon yapacağını düşünen zihniyet demek ki şehitlik makamını hiç anlamamıştır. Şehit ailelerini provokasyon kelimesiyle anılmak çok rahatsız edecektir.
Meclis'te genel tavırları bu, yakmaktan ve yıkmaktan bahsediyorlar. Ne zaman iyi bir olaya imza atsak hep birlikte karşı çıkıyorlar. Onlar ülkeye muhalefet ediyorlar AK Parti'ye değil. Dolayısıyla düşünmek lazım arkalarındaki akıl nasıl bir akıl ki ülkenin faydasına olan her şeye karşı çıkıyorlar. İYİ Parti siyaset noktasında kurumsallaşmasını tamamlamamış bir partidir. Hepsi ayrı hareket ediyor aynı anda oy kullanma basiretleri bile yok.
Toplama araç gibiler. Önden bakılınca başka model, arkadan sağdan ve soldan başka modeller var ortada. Ben gaflarının artarak devam edeceğini düşünüyorum."
Tepkilerin odağındaki isim olan Lütfü Türkan geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir paylaşım ile Meral Akşener ile ne kadar benzeştiğini söylemişti. Kendisinin şehit yakınına küfretmesi, Meral Akşener'in ona sahip çıkması ardından şehit yakınına ahlaksız demesi sonrası çeşitli mecralarda 'Evet çok beziyorsunuz.' yorumlarına sebep oldu.
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