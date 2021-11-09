Gazeteci Hulki Cevizoğlu’ndan bomba sözler: İYİ Partili Lütfü Türkkan talimat mı aldı?

Gazeteci Hulki Cevizoğlu bir televizyon programında İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesiyle ilgili çarpıcı sözler söyledi.

Hulki Cevizoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Lütfü Türkkan hızlıca gidiyor. Olay bitmiş zaten polis götürüyor. Birisi ona talimat mı verdi? Verdiyse bunu Lütfü Bey söyleyebilir mi? Belki de söyleyemeyeceği birisi.

''İSİM VERMEDİĞİ İÇİN PARTİDEN İHRAÇ EDİLMİYOR OLABİLİR''

Yani ben yandım başkası yanmasın diye kendisine talimat verildiyse, 'koş adama haddini bildir biçiminde' o makam kendisinden yüksekse onu söylemez belki. Onu söylemediği için de partiden ihraç edilmiyor, disiplin kuruluna verilmiyor olabilir.'' dedi.