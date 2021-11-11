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Afyonkarahisar'da Kadın Kültür Evleri projesi! 6 milyonluk ciro yaptı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 11.11.2021 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021
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Afyonkarahisar’da Kadın Kültür Evleri projesi! 6 milyonluk ciro yaptı

Afyonkarahisar'da valilik öncülüğünde kurulan Kadın Kültür Evleri ve Kadın Kooperatifleri, Türkiye'ye örnek oldu. Üreten kadınlar, hem aile hem de Türkiye ekonomisine destek oluyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan Valilik Proje Koordinatörü İlknur Yüksel Dönmez değerlendirdi.

Afyonkarahisar'da Kadın Kültür Evi mucizesi yaşanıyor. Proje Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in öncülüğünde başlatıldı ve şu ana kadar Afyonkarahisar ve ilçelerinde 25 Kadın Kültür Evi ile 17 Kadın Kooperatifi kuruldu.

Kadınlar burada arı misali çalışıyor ve üretiyor. Burada hem aile bütçelerine hem ülke ekonomisine değer katıyorlar. 8,5 aylık süre içerisinde 6 milyon TL ciro elde edildi. Her ilçede farklı ürünler üretiliyor ve hizmete sunuluyor.

A Haber mikrofonlarına konuşan Valilik Proje Koordinatörü İlknur Yüksel Dönmez, "Biz burada yaklaşık 1 yıldır büyük bir kadın harekatı başlattık. Proje kapsamında 50 bin kadınımız eğitim, sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere katıldı. Kooperatife üye olan kadınlarımız kendi işlerini kurdu. Ürünlerini getirip satıyorlar." dedi.

İlknur Yüksel Dönmez, "İl genelinde bütün beldelere yayılan Kadın Kültür Evleri bütün kadınların sahiplenmesi ile büyüdü ve daha da güçlenerek devam ediyor." diye konuştu.

Kadın eli farkı! 6 milyonluk ciro KADIN ELİ FARKI! 6 MİLYONLUK CİRO
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