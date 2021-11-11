Harmandalı çöp depolama tesisinde toprak kayması! Elektrik direkleri yıkıldı yarıklar oluştu

Vatandaş A Haber mikrofonlarına şunları söyledi:

"Bölgede tehlike her geçen gün artıyor. 1 yıldır hiçbir tedbir alınmıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu görüntüleri görmüyor ve neredeyse dünyanın her yerine uğruyor ama buraya bir kez bile gelmedi.