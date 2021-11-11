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Harmandalı çöp depolama tesisinde toprak kayması! Elektrik direkleri yıkıldı yarıklar oluştu

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 11.11.2021 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021
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Harmandalı çöp depolama tesisinde toprak kayması! Elektrik direkleri yıkıldı yarıklar oluştu

İzmir Harmandalı Çöplüğü’nden sızan çöp suları toprak kaymasına ve büyük yarıklara neden oldu, elektrik direkleri çatlaklar nedeniyle yıkıldı. Bölge halkı kış aylarının yaklaştığını, yağışlarla birlikte heyelanın artacağını belirterek, önlem alınmasını istiyor. Peki bölgede son durum nedir? Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Harmanlı Çöplüğü'nde yaşanan duruma kulaklarını tıkamış durumda. Bölgedeki tehlike giderek artıyor ve tehditin seviyesi giderek yükseliyor. Ama yetkililer bölgede hiçbir önlem almıyor. Bölgede çatlak ve yarık her geçen gün artmaya devam ediyor.

Vatandaş A Haber mikrofonlarına şunları söyledi:

"Bölgede tehlike her geçen gün artıyor. 1 yıldır hiçbir tedbir alınmıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu görüntüleri görmüyor ve neredeyse dünyanın her yerine uğruyor ama buraya bir kez bile gelmedi.

Harmandalı halkı bu tehlikeden müzdarip. Burayı patlamaya hazır bomba gibi katlar giderek büyüyor. Evler artık yamulmaya başladı. Belki kısa zaman sonra yıkılacak. 6 ay önce durum böyle değildi.

Çatlaklar iyice arttı, belki yağmur sularının yağmasıyla tehlike daha da büyüyecek. Burası aşağıdaki konutlara doğru kayacak. Büyükşehir belediyesi kulaklarını, gözlerini kapamış durumda. Buraya çözüm üretemiyorlar.

35 yıldır burada vahşi depolama ve çöp toplama alanı yaratıldı. Son 1 yıl içerisin bir tesis kuruldu ancak tesisin verimi yüzde 10 verimi vardır."

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