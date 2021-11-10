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İYİ Parti'de yoğun mesai! Skandal sözlere sahip çıktılar! Lütfü Türkkan ihraç edilecek mi?

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Giriş Tarihi: 10.11.2021 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021
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İYİ Parti’de yoğun mesai! Skandal sözlere sahip çıktılar! Lütfü Türkkan ihraç edilecek mi?

Bingöl ziyaretinde şehit ağabeyine skandal sözler kullanan Lütfü Türkkan'ın disipline sevk edilmesine İYİ Parti TBMM Grubu karşı çıkarken, aynı konu Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında bugün toplanacak Genel İdare Kurulu’nda (GİK) tartışmaya açılacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin en yetkili karar organı olan GİK'te, "Türkkan'ın disipline sevk sürecine ilişkin görüşleri" dinleyecek. GİK'te ortak görüş oluşması halinde, Türkkan'ın disipline sevkine ilişkin oylama yapılacak.

PAÇACI SKANDALI BÖYLE SAVUNDU

Süreci değerlendiren İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı, şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar söyleyecek sözü olmayanlar, kutsal değerlerimizi istismar ederek siyaset yapıyorlardı. Şimdi maalesef şehitlerimiz ve yakınlarını istismar ederek siyaset yapılıyor. Türkkan'ın yaptığı tabii ki yanlıştır. Bir kızgınlık ve öfke anında ağzından çıkmış bu küfür kabul edilemez. Ancak Lütfü Türkkan profesyonel bir provokatörün tuzağına düşmüştür."

Milliyet'in haberine göre; milletvekilleri Türkkan'ın partiden ihraç edilmesine karşı çıkıyor. Parti kaynakları, Genel Başkan Akşener'in Türkkan'ı "görevden almasıyla", gerekeni yaptığını belirterek, "İlk gün yapılması gereken yapıldı. Kendisi de özür diledi. Biz milletin sorunlarını konuşmaya ve anlatmaya devam edeceğiz, onların gündemini konuşmayacağız." dedi.

KARAR OYLAMA İLE ALINABİLİR
Milletvekilleriyle pazartesi görüşen Akşener'in, bugün de GİK'te partililerin görüşlerini dinleyeceği belirtildi. Türkkan'ın disipline sevkine ilişkin GİK'te ortak görüş oluşması halinde oylamaya sunulacağı, kararın oylama sonucuna göre alınacağı kaydedildi. İYİ Parti'nin Türkkan'ın ihracına yönelik adım atması beklenmezken, muhtemel disiplin cezalarının "kınama" veya "uyarı" olabileceği öne sürüldü.

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