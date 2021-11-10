İYİ Parti’de yoğun mesai! Skandal sözlere sahip çıktılar! Lütfü Türkkan ihraç edilecek mi?

PAÇACI SKANDALI BÖYLE SAVUNDU

Süreci değerlendiren İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı, şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar söyleyecek sözü olmayanlar, kutsal değerlerimizi istismar ederek siyaset yapıyorlardı. Şimdi maalesef şehitlerimiz ve yakınlarını istismar ederek siyaset yapılıyor. Türkkan'ın yaptığı tabii ki yanlıştır. Bir kızgınlık ve öfke anında ağzından çıkmış bu küfür kabul edilemez. Ancak Lütfü Türkkan profesyonel bir provokatörün tuzağına düşmüştür."