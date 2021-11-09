AK Partili kadın milletvekillerinden şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan’a tepki: Derhal disipline sevk edilmeli

Kılıçdaroğlu'nun kadınlarla ilgili bir video yayınladığına ancak orada bu olaya değinmediğine dikkati çeken Katırcıoğlu, "Daha üzücü olanı ise CHP sözcüsünün tek kelime ile 'yapılan yanlıştır' diyemediği açıklamasıdır." dedi.

"ASIL PROVOKASYONCU BU ZATTIR, İYİ PARTİ VE GENEL BAŞKANIDIR"

AK Parti'li Katırcıoğlu, şunları kaydetti:

"Asıl provokasyoncu bu zattır, İYİ Parti ve Genel Başkanıdır. Önce provokasyon olabilmesi için zemin ve şartların oluşması gerekir. Hatırlayalım, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 'One minute' dediği, Müslüman ve çocuk katili Netanyahu'ya benzetip ertesi gün memleketi Rize'ye gitmesi provokasyon için şartları ve zemini oluşturmaktır. Artık her şey bir kıvılcıma bakar. Öyle de olmuştur. Gittiği her yerde nerdeyse kendi adamları yumruklarla insanlara saldırıyor. Düzmece tiyatrolar sahneleniyor ve eleştirenlere en sert cevaplar ve tutumlar veriliyor. Yani toplumun hassas olduğu sinir uçlarına dokunacak, hareket, eylem ve söylemlerle provokasyonlara sebep olunuyor. Çok açık ve aşikar. Bingöl'de yaşananlar da bunlardan biridir. Ama hesap tutmamış, milletimiz gereken tepkiyi göstermiş, oyunlarını bozmuştur."

Şehit Emre Kaan Arlı'nın babasının bu olaya tepki göstermek için şehitliğe gittiğinde oğlunun kabrine yazılan PKK yazısını gördüğünü anlatan Katırcıoğlu, "Ve yetmiyor. Bunu yazan kişi, onların malum işareti ile fotoğraf çekinerek sosyal paylaşımda bulunuyor. O zatın söylediği küfrü, tüm şehitler için yazıyor ve paylaşıyor. Provokasyonu planlayanlar kimlerdir, çok açık ortada. Bu yapılanla, şehit ailelerine de 'Sakın ha tepki gösterme' uyarısı yapılmıştır. Ve bir kargaşa hesaplanmıştır." ifadelerini kullandı.

Katırcıoğlu, "Ömerlerin siyasetini yapacağız" deniliyorsa önce hakaret edilen şehidin annesinin elinin öpülmesi ve kendisinden af dilenilmesi gerektiğini belirterek, "Bu da yetmez, Diyarbakır annelerine de gideceksiniz, onlardan da özür dileyeceksiniz. Ancak bundan sonra millet, sizi affeder. Kendisine tavsiyemiz; yalanı yalanla örtmeye, saklamaya çalışmayın. Bu malum şahıs bu gazi Mecliste durduğu sürece, söylediğin her söz lafı güzaftır. Sayın Akşener, Ömer'in yolunda, Lütfü Türkkan gibilerle mi yürüyeceksiniz? Şehitlerimiz ve kadınlarımıza yapılan bu aşağılık hakaretin üstünde Sayın Akşener'in tabiri ile tepinmek istemiyoruz. Adı 'İYİ' olan, kendilerini milliyetçi olduğunu iddia eden partinin kadın Genel Başkanı, bu zatı derhal disipline sevk etmeli ve ihraç süreci başlatmalıdır. Aksi halde, siyasi ve hukuki tüm imkanları kullanacağız."