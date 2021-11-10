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Meral Akşener'den tehdit ve hakaret dili! Şehit yakınına "Ahlaksız" diyen Akşener A Haber'i hedef gösterdi

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Giriş Tarihi: 10.11.2021 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021
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Meral Akşener’den tehdit ve hakaret dili! Şehit yakınına Ahlaksız diyen Akşener A Haber’i hedef gösterdi

Son dakika haberi... Bingöl'de şehit ağabeyine ağır şekilde küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a hem partisi hem de CHP sahip çıktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün partisinin grup toplantısında şehit yakınına "Ahlaksız" diyerek ağza alınmayacak kelimeler kullanarak tepki çekti ve çeşitli iftiralarla A Haber’i hedef göstermeye kalkıştı. CHP neden Lütfü Türkkan'a tepki göstermiyor? Skandalın üstü neden örtülüyor? İYİ Parti lideri Meral Akşener neden şehit yakınını hedef aldı? Gündemin öne çıkan gelişmelerini A Haber’e katılan AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ ve TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel değerlendirdi.

Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e ağır şekilde küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a hem partisi hem de CHP sahip çıktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün partisinin grup toplantısında şehit yakınına "Ahlaksız" diyerek ağza alınmayacak kelimeler kullanarak tepki çekti ve çeşitli iftiralarla A Haber'i hedef göstermeye kalkıştı.

CHP neden Lütfü Türkkan'a tepki göstermiyor? Skandalın üstü neden örtülüyor? İYİ Parti lideri Meral Akşener neden şehit yakınını hedef aldı? Gündemin öne çıkan gelişmelerini A Haber'e katılan AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ ve TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel değerlendirdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"BİR BEDEL DEĞİLDİR"

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: Yaşanan olaydan sonra İYİ Parti'den beklenen Lütfü Türkkan'ın partiden uzaklaştırılması. Kurumsal olarak İYİ Parti zarar görmek istemiyorsa Lütfü Türkkan ile yola devam edilemeyeceği çok açık. Yaptığı şey bir harakiridir bir kamikaze dalışı. Doğrudan parça tesirli kendini patlattı ve İYİ Parti ciddi anlamda bundan zarar gördü. Fakat Lütfü Türkkan'a sahip çıktı İP. Grup başkanvekilliğinden alınması bir bedel değildir. Vekalet aldığınız milletin hakkını hukukunu korumak yerine kutsalına küfrediyorsunuz.

BUNUN DEVAMI DA GELECEK

Meral Akşener diyor ki provokasyon ve burada telaffuz edemeyeceğim bir kelime kullanıyor. Burada provokasyonu yapan Lütfü Türkkan'dır. Üstü örtülüyor eğilim o yönde ama kamuoyu baskısına ne kadar göğüs gelebilirler. Bunun devamı de gelecek. Başka bir ile gidince insanlar buna ilişkin bir hesap soracak tepki gösterecek. Orada ne yapacaklar bilmiyorum. Soğutmaktan ve üstünü kapatmaktan yanalar.

NEDEN A HABER'E HEDEF GÖSTERDİ?

Onlar sahada sürekli bir kurgu ortaya koyuyor. Başta A Haber olmak üzere medya organları kurguyu deşifre ettiği için agresifleşiyorlar. Çünkü onlar sahada bir tiyatro sergiliyorlar. O tiyatro ve kurgu üzerinden de bir algı hayata geçirmeye çalışıyorlar. Deşifre olduğu için de agresifleşiyorlar. Temel nedeni bu. Medyanın işi bunu çekmek.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz: Biz dün Meclis'te enteresan bir olayda denk geldik. Daha önceden planlamıştık, bizim Siirt'ten gelen misafirlerimiz vardı. Gazilerimiz ve şehit çocuklarımız geldi. Biz bu ziyareti daha önceden planlamıştık bunu. Biz parti görevi olsun diğer ziyaretler olsun tüm şehirlerimize gidiyoruz ve burada şehit yakınlarını ve gazileri asla ihmal etmiyoruz. Çünkü onlar bizim için çok önemli. Biz millet olarak tüm unsurlarımızla bağımsız yaşamaya aşık bir milletiz. Yani bunun da bir bedeli oluyor maalesef ve bu bedel çoğu zaman can alıyor ve bizleri derin acılara sevk ediyor. Bizim çocuklarımız için ülkesinin çocukları için kendi çocuklarında vazgeçenler bizler için çok değerli ve kıymetli. Biz de şehit ve gazi çocuklarını Meclis'e davet edip neler yaptığımızı onlara göstermek için davet ediyorduk. Onlar maalesef böyle çirkin bir olayın üstüne denk geldi.

"TÜM TÜRKİYE GERÇEKLERİ GÖRDÜ"

Sistematik olarak ülkemize hem içeriden hem dışarından ciddi şekilde bir takım saldırılar var. Bunlar şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde yaşanmıyor. Bizim millet olarak şehit makamına bakışımız, devletin şehit yakınlarına sağladığı imkanlar dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Fakat görüyoruz ki haddini aşan skandal bir olay yaşandı. Biz iktidar olarak bunların bu yüzünü biliyorduk ama şimdi tüm Türkiye gerçekleri gördü.

Bunlar bazı provokasyonları zaten kendileri yapıyor. Gerek çiftçiyi gerek esnafı hedef alan bir takım oyunlar kuruyorlar. Bu kullandıkları dil oldukça üzücü. Bugün HDP bile bu dili kullanmıyor. Böyle bir milletvekili ile aynı çatı altında Meclis'te bulunmak bana zul geliyor. İYİ Parti ve CHP provokasyonla ile ilgili bir takım şeyler söylemeye başladılar. Bu milletin aklıyla dalga geçmesinler.

"İZLERKEN BİR ŞOKU DA ORADA YAŞADIM"

MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ: Bunların emin olun yapıları bu şekilde. Şimdiye kadar izlemiş oldukları siyasetin bir tezahürü. Sahada çıktıklarında da o izlemiş oldukları siyasetin halka yansımalarını gördüklerinde çıldırıyorlar. Bu çılgınlık öyle bir duruma gelmiş ki bunlar şaşırmışlar. Gözleri kararıyor. Hakaret ettikleri değerlere baktığımız zaman zillet ittifakının halktan ne kadar koptuğunun da yansımasıdır bu. Sadece bir Lütfü Türkkan olayı değil. Grup toplantılarını izlediğim zaman bir şoku da orada yaşadım. Neredeyse Lütfü Türkkan'ın etmiş olduğu küfrü katmerli bir şekilde grup toplantılarında devam ettirdiler.

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