Meral Akşener'den tehdit ve hakaret dili! Şehit yakınına "Ahlaksız" diyen Akşener A Haber'i hedef gösterdi

"TÜM TÜRKİYE GERÇEKLERİ GÖRDÜ"

Sistematik olarak ülkemize hem içeriden hem dışarından ciddi şekilde bir takım saldırılar var. Bunlar şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde yaşanmıyor. Bizim millet olarak şehit makamına bakışımız, devletin şehit yakınlarına sağladığı imkanlar dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Fakat görüyoruz ki haddini aşan skandal bir olay yaşandı. Biz iktidar olarak bunların bu yüzünü biliyorduk ama şimdi tüm Türkiye gerçekleri gördü.

Bunlar bazı provokasyonları zaten kendileri yapıyor. Gerek çiftçiyi gerek esnafı hedef alan bir takım oyunlar kuruyorlar. Bu kullandıkları dil oldukça üzücü. Bugün HDP bile bu dili kullanmıyor. Böyle bir milletvekili ile aynı çatı altında Meclis'te bulunmak bana zul geliyor. İYİ Parti ve CHP provokasyonla ile ilgili bir takım şeyler söylemeye başladılar. Bu milletin aklıyla dalga geçmesinler.