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Akşener'den tehdit ve hakaret dili! Şehit yakınına "Ahlaksız" diyen Akşener A Haber'i hedef gösterdi

A Haber
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Giriş: 10.11.2021 12:50
Bingöl'de şehit ağabeyine ağır şekilde küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a hem partisi hem de CHP sahip çıktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün partisinin grup toplantısında şehit yakınına "Ahlaksız" diyerek ağza alınmayacak kelimeler kullanarak tepki çekti ve çeşitli iftiralarla A Haber’i hedef göstermeye kalkıştı. CHP neden Lütfü Türkkan'a tepki göstermiyor? Skandalın üstü neden örtülüyor? İYİ Parti lideri Meral Akşener neden şehit yakınını hedef aldı? Gündemin öne çıkan gelişmelerini A Haber’e katılan AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ ve TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel değerlendirdi.
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