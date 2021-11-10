Altın fiyatları tırmanışa geçti! Düşüş ne zaman olur? Uzman isimden flaş altın tahmini: 620’lere kadar çıkabilir ama...
Son dakika altın fiyatları haberi... Altın yeni haftaya tarihi rekorla başladı. Gram altın da çeyrek altın da yükselişte. Peki altında yön nereye gidiyor? Bu yükseliş devam edecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Altın almak için uygun zaman ne? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Bankacılık ve para piyasaları uzmanı Can Cılız, yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.
Altın cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırmaya devam ediyor. Bugün neredeyse 577 liraya kadar gram altın çıktı. Gram altın da çeyrek altın da yükselişte.
Peki altında yön nereye gidiyor? Bu yükseliş devam edecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Altın almak için uygun zaman ne? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Bankacılık ve para piyasaları uzmanı Can Cılız, altın yatırımcısına kritik tavsiyelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"GERİ ÇEKİLME BEKLİYORUM"
Altın bir yükseliş trendine girdi. Bu trend 600'lerde 610-620'lere kadar çıkabilir ama ondan sonra bir geri çekilme bekliyorum açıkçası.
"YATIRIMCI PANİĞE KAPILMASIN"
530-540-520 olabilir ama düştüğü zaman kesinlikle yatırımcı paniğe kapılmasın elinden çıkartmasın. Çünkü altın görmüş olduğu rakamı görüp de geçecek.
Ama bu 6 ay olur, 3 ay olur 1 sene olur. Benim yatırımcılara tavsiyem belli periyotlarla altın almaya devam etsinler. Düşüşlerde kesinlikle satmasınlar.
"YÜKSELMESİNİN NEDENİ..."
Yükseldiği zaman da geç kaldım demesinler. Ama bu altının yükselişinin de şöyle bir durumu var dünyadaki altının yükselmesinden kaynaklanıyor. Doların yükselmesi de etkiliyor ama ana etken şu an altının onsunun yükselmesi. Bu bütün dünyada geçerli.
Ekonomimizin kötüye gittiği anlamına gelmez kesinlikle. İnsanlar alıyorsa yatırım yapıyorlarsa demek ki ekonomide bir sıkıntı yok. Eğer ki altın yatırımında bir azalma olursa o zaman düşünülebilir.
DÜŞÜŞ NE ZAMAN OLUR?
Bunun için kesin bir zaman söyleyemem. Ama bir süreç bu. Altın birden bire yükseldiği için bir geri çekilme yaşayacak. Altını ons bazında 1700-1750 aralığında TL bazında da 500-550 aralığında bir rakamlara getirecek. Alım fırsatı olarak değerlendirmelerini tavsiye ediyorum.
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