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Şiddet gören kadınlar dikkat! Bu el işaretiyle yardım isteyebilirsiniz

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Giriş Tarihi: 10.11.2021 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021
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Şiddet gören kadınlar dikkat! Bu el işaretiyle yardım isteyebilirsiniz

Günümüz dünyasının en yaygın ve yıkıcı sorunlarının başında kadına şiddet geliyor. Kimi korkuyor kimi susturuluyor. Oysa ki şiddet gören kadınlar için geliştirilen bir hareketle, hayat kurtarabiliyor. Peki bu işaret ne? İşte detaylar...

Kadına şiddet olayları can yakmaya devam ediyor. Onlarca kadın ya sakat kalıyor ya da hayatını kaybediyor.

Çoğu kadın uğradıkları şiddeti söylemeye korkuyorlar ya da susturuluyorlar. Bunun üzerine Kanadalı kadınlar bir acil yardım işareti geliştirdiler işte bu işaret ben şiddete uğruyorum bana yardım et işareti.

Birçok kadının şiddete hapsolduğuna dikkat çekiliyor. Bu nedenle de pek çok ülkede ihbar sinyalleri geliştiriliyor.

Herhangi bir şiddete maruz kalındığında işte bu hareket hayat kurtarabilir.

Kadınlar dikkat! Bir işaretiniz yeterli! KADINLAR DİKKAT! BİR İŞARETİNİZ YETERLİ!
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