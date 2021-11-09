Şehit Eren Bülbül’ün annesinden İYİ Partili Türkkan’a ve Meral Akşener’e tepki: Yazıklar olsun



"ONU SADECE GRUP BAŞKAN VEKİLLİĞİNDEN DEĞİL MİLLETVEKİLLİĞİNDEN DE DÜŞÜRMELİLER"

Ayşe Bülbül, Lütfü Türkkan'a yönelik yaptığı açıklamada "Öncelikle bir şehit annesi olarak şehit evladını toprağa koyan bir anne olarak ona yazıklar olsun diyorum. Onun da evladı şehit edilebilirdi. O bir şehit yakını olsaydı ve biri ona o küfrü söylese onun tepkisi ne olacaktı? O tepkiyi nasıl kaldıracaktı. Eren'in annesi olarak ona yazıklar olsun diyorum. O sadece o şehit yakınına değil tüm şehit yakınlarına o lafı söyledi. Onun vekilliğine de yazık. Onu sadece grup başkan vekilliğinden değil milletvekilliğinden de düşürmeliler. Şiddetle kınıyorum. O, o küfrü nasıl söylemiş aklım almıyor. Diyecek de bir şey bulamıyorum" dedi.