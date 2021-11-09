Şehit Eren Bülbül’ün annesinden İYİ Partili Türkkan’a ve Meral Akşener’e tepki: Yazıklar olsun
Bingöl'de şehit ağabeyine skandal ifadeler kullanan İYİ Partili Lütfü Türkkan'a sahip çıkan Meral Akşener'e bir tepki de Trabzonlu şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’den geldi.
Şehit annesi Ayşe Bülbül, Türkkan'a "Eren'in annesi olarak ona yazıklar olsun diyorum. O sadece o şehit yakınına değil tüm şehit yakınlarına o lafı söyledi" derken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de "Ona da yazıklar olsun, o da bir annedir; O bizim yanımızda olacağı yerde başkalarının yanında oluyor" ifadeleri ile tepkisini dile getirdi.
Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen oğlu Eren Bülbül'ün mezarı başında konuşan anne Ayşe Bülbül, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına söylediği küfürlü sözlere ve bugün TBMM'deki Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında olayı provokasyon olarak değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepkisini dile getirdi.
"ONU SADECE GRUP BAŞKAN VEKİLLİĞİNDEN DEĞİL MİLLETVEKİLLİĞİNDEN DE DÜŞÜRMELİLER"
Ayşe Bülbül, Lütfü Türkkan'a yönelik yaptığı açıklamada "Öncelikle bir şehit annesi olarak şehit evladını toprağa koyan bir anne olarak ona yazıklar olsun diyorum. Onun da evladı şehit edilebilirdi. O bir şehit yakını olsaydı ve biri ona o küfrü söylese onun tepkisi ne olacaktı? O tepkiyi nasıl kaldıracaktı. Eren'in annesi olarak ona yazıklar olsun diyorum. O sadece o şehit yakınına değil tüm şehit yakınlarına o lafı söyledi. Onun vekilliğine de yazık. Onu sadece grup başkan vekilliğinden değil milletvekilliğinden de düşürmeliler. Şiddetle kınıyorum. O, o küfrü nasıl söylemiş aklım almıyor. Diyecek de bir şey bulamıyorum" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de bugün TBMM'ndeki Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasından ötürü tepki gösteren Ayşe Bülbül "Ona da yazıklar olsun, o da bir annedir. O da benim gibi bir annedir, onun da evlatları vardır. Şehit annelerini düşünerek konuşsun. O bizim yanımızda olacağı yerde başkalarının yanında oluyor" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 10 Kasım en anlamlı, uzun, kısa ve duygusal mesajlar! 2,3,4,5 kıtalık 10 Kasım Atatürk'ü anma günü şiirleri...
- 10 Kasım en güzel Atatürk resimleri! 10 Kasım farklı, değişik, en yeni yazılı Atatürk fotoğrafları!
- Asgari ücret için son tahmin! Minimum 3.800 TL olabilir! Yüzde 35-40 arasında zam...
- Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba Inu coin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin hamlesi geldi...
- MEB 5 bin 872 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB personel alımı sonuçları belli oldu mu?
- Emekliye karşılıksız 2000 TL ödeme! Artık 3 yıl şartı bulunmuyor! Emekliye ek gelir fırsatı sağlıyor...
- Bekçi alımı son dakika açıklaması geldi mi, var mı? Jandarma bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak?
- EDHO yeni sezon olacak mı, var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon yayınlanacak mı? İşte beklenen açıklama...
- AÖF sınav yerleri açıklandı mı, belli mi? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanır?
- 9 gün tatil ne zaman? Ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor? MEB ara tatil takvimi belli oldu
- Erken maaş, annelere indirim, haklı fesih imkanı! Bebeği olan 8.904 lira! Erken emeklilik için dikkat çeken detay!
- EDHO hangi kanalda yayınlanıyor? 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm ne zaman, saat kaçta?