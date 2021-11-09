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Şehit Eren Bülbül’ün annesinden İYİ Partili Türkkan’a ve Meral Akşener’e tepki: Yazıklar olsun

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Giriş Tarihi: 09.11.2021 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021
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Şehit Eren Bülbül’ün annesinden İYİ Partili Türkkan’a ve Meral Akşener’e tepki: Yazıklar olsun

Bingöl'de şehit ağabeyine skandal ifadeler kullanan İYİ Partili Lütfü Türkkan'a sahip çıkan Meral Akşener'e bir tepki de Trabzonlu şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’den geldi.

Şehit annesi Ayşe Bülbül, Türkkan'a "Eren'in annesi olarak ona yazıklar olsun diyorum. O sadece o şehit yakınına değil tüm şehit yakınlarına o lafı söyledi" derken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de "Ona da yazıklar olsun, o da bir annedir; O bizim yanımızda olacağı yerde başkalarının yanında oluyor" ifadeleri ile tepkisini dile getirdi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen oğlu Eren Bülbül'ün mezarı başında konuşan anne Ayşe Bülbül, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına söylediği küfürlü sözlere ve bugün TBMM'deki Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında olayı provokasyon olarak değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepkisini dile getirdi.


"ONU SADECE GRUP BAŞKAN VEKİLLİĞİNDEN DEĞİL MİLLETVEKİLLİĞİNDEN DE DÜŞÜRMELİLER"
Ayşe Bülbül, Lütfü Türkkan'a yönelik yaptığı açıklamada "Öncelikle bir şehit annesi olarak şehit evladını toprağa koyan bir anne olarak ona yazıklar olsun diyorum. Onun da evladı şehit edilebilirdi. O bir şehit yakını olsaydı ve biri ona o küfrü söylese onun tepkisi ne olacaktı? O tepkiyi nasıl kaldıracaktı. Eren'in annesi olarak ona yazıklar olsun diyorum. O sadece o şehit yakınına değil tüm şehit yakınlarına o lafı söyledi. Onun vekilliğine de yazık. Onu sadece grup başkan vekilliğinden değil milletvekilliğinden de düşürmeliler. Şiddetle kınıyorum. O, o küfrü nasıl söylemiş aklım almıyor. Diyecek de bir şey bulamıyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de bugün TBMM'ndeki Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasından ötürü tepki gösteren Ayşe Bülbül "Ona da yazıklar olsun, o da bir annedir. O da benim gibi bir annedir, onun da evlatları vardır. Şehit annelerini düşünerek konuşsun. O bizim yanımızda olacağı yerde başkalarının yanında oluyor" ifadelerini kullandı.

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