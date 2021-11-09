TÜRGEV, KADEM ve Gülşen Özer'den Lütfü Türkkan tepkisi: Korkunç bir ikiyüzlülük karaktersizlik
Bingöl'de şehit ağabeyine skandal hakaretlerde bulunan İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı TÜRGEV Başkanı Fatmanur Altun, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu ve 28 Şubat mağdurlarından Gülşen Özer, Lütfü Türkkan ve muhalefete sert sözlerle yüklendi.
Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına küfretmesine tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sessiz kaldıkları iddiasıyla kadın STK'larına sert tepki göstermişti. Erdoğan, "Şimdi buradan Kadın STK'lara sesleniyorum. Siz ne iş yapıyorsunuz? İlla sizin örgütünüze ait bir kadına küfredilirse, hakaret edilirse o zaman mı ayağa kalkacaksınız? Bir şehidimizin kız kardeşine küfredildiği zaman, hakaret edildiği zaman niçin sokaklara dökülmüyorsunuz, neden bunun hesabını sormak için yollara çıkmıyorsunuz? Her kim bu ülkede bir daha İstanbul Sözleşmesi diye başlayan bir cümle kurarsa, ona en başta ve en çok kendi adlarını sapkın ideolojik ajandaları uğruna istismar ettiği için kadınlarımız tepki göstermelidir." ifadelerine yer verdi.
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı TÜRGEV Başkanı Fatmanur Altun, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu ve 28 Şubat mağdurlarından Gülşen Özer, Lütfü Türkkan ve muhalefete sert sözlerle yüklendi.
TÜRGEV Başkanı Fatmanur Altun:
Kadınların yaşadığı sorunlara dair tartışmalar, diğer sosyal meseleler gibi sosyal zeminde kalması gereken ve asla siyasal alana taşınmaması gereken tartışmalardır. Çünkü kadın sorunları toplumun her kesiminde ve ideolojiden bağımsız olarak yaşanmaktadır. Bu durumda toplumun istisnasız bütün kesimlerinin desteğini almak kadınların yaşadığı sıkıntıları rehabilite etmenin en hızlı yolu olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye'de kadın hakları ile ilgili savunuculuk yapan kadın derneklerinin büyük çoğunluğu bu en temel ilkeyi ihlal eder görünümde. Daha da kötüsü kadın meselelerini kadınları önceleyen sosyal bir bakış açısıyla değil, kadınlara dönük dışlayıcı ve ayrıştırıcı bir bakış açısı ile ele almakta, ortaya çıkan kadın meselelerini siyasal kaldıraç gibi kullanmaktadırlar.
Özellikle son yıllarda kadın hakları savunuculuğu ile ilgili kuruluşların bu ideolojik tercihleri artık iyiden iyiye ifşa olmuş durumdadır. Bingöl'de yaşanan üzücü hadiseye maruf kadın derneklerinin tepki göstermemiş olması kadın derneklerinin bu içler acısı durumunun sadece en son örneğidir. Öyle ki; Türkiye'de kadın haklarının gelişmesinin önündeki en büyük engellerden birinin kadın hakları savunuculuğu yapmak yerine kadınlara dair meseleleri politik çıkar elde etmek için sömüren ve tepeden tırnağa siyasete batmış durumda olan bu kadın dernekleri olduğunu söylemek abartılı olmayacaktır.
KADEM:
Lütfü Türkkan'ın Bingöl'deki esnaf ziyareti sırasında yaşanan skandal olay, toplum olarak hepimizi derinden yaralamıştır. KADEM olarak olayı en başından beri takip ediyoruz ve Lütfü Türkkan'ın ahlak dışı küfrüne tepkimizi en güçlü bir şekilde gösterdik. Olayın ertesi günü farklı sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte İYİ Parti Genel Merkezi önüne giderek bu skandalı kınadık. Bingöl KADEM Temsilciliğimiz de şehit annesini ziyaret ederek acısını paylaştı. Sosyal medya mecralarında, her türlü küfrün ve cinsiyetçi dilin karşısında olduğumuzu bir kez daha ifade ettik. KADEM'in zaten 1,5 yıldır devam eden "Küfürsüz Hayat Mümkün" adlı bir kampanyası vardı. Bu çirkin olay, kampanyamızın önemini de ortaya koydu. Toplumsal değerlerimizi hedef alan bu cinsiyetçi küfrü bir kez daha kınıyor, benzer olayların bir daha yaşanmaması adına, sorumluların hukuken ve siyaseten cezalandırılmasının önemini hatırlatıyoruz.
Gülşen Özer:
Bu ülkede bazı olaylar turnusol kağıdı gibidir kişi ya da kurumların gerçek adalet ve ahlak durumunu açığa çıkarır. CHP'de taciz olaylarına susanlar ya da son olayda Lütfü Türkkan'ın şehidimizin kız kardeşine küfür etmesi karşısında "görmedim, duymadım" tavrında olanlar tam da özlerinde olanı ortaya koymuştur.
Kadın haklarını savunduğunu iddia eden kadına dair günlerde sokaklara dökülen emek adalet üzerinden söylem geliştiren pekçok STK'nın vitrin tezyin ettiği aşikar. Onlar gerçekte ne kadının, ne işçinin ne adaletin yanındalar.
Öyle olmadıklarını yakın zamanda başörtüsünün yasaklandığı üniversite kapılarında örselenen işlerinden atılan kadınların yaşadıklarına bigane kalmalarından biliyoruz.
Değişen bir şey yok. Korkunç bir ikiyüzlülük, karaktersizlik örnekleri ile karşı karşıyayız. Yalana, algı oluşturmaya karşı hayret bile edemiyoruz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 10 Kasım en anlamlı, uzun, kısa ve duygusal mesajlar! 2,3,4,5 kıtalık 10 Kasım Atatürk'ü anma günü şiirleri...
- 10 Kasım en güzel Atatürk resimleri! 10 Kasım farklı, değişik, en yeni yazılı Atatürk fotoğrafları!
- Asgari ücret için son tahmin! Minimum 3.800 TL olabilir! Yüzde 35-40 arasında zam...
- Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba Inu coin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin hamlesi geldi...
- MEB 5 bin 872 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB personel alımı sonuçları belli oldu mu?
- Emekliye karşılıksız 2000 TL ödeme! Artık 3 yıl şartı bulunmuyor! Emekliye ek gelir fırsatı sağlıyor...
- Bekçi alımı son dakika açıklaması geldi mi, var mı? Jandarma bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak?
- EDHO yeni sezon olacak mı, var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon yayınlanacak mı? İşte beklenen açıklama...
- AÖF sınav yerleri açıklandı mı, belli mi? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanır?
- 9 gün tatil ne zaman? Ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor? MEB ara tatil takvimi belli oldu
- Erken maaş, annelere indirim, haklı fesih imkanı! Bebeği olan 8.904 lira! Erken emeklilik için dikkat çeken detay!
- EDHO hangi kanalda yayınlanıyor? 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm ne zaman, saat kaçta?