TÜRGEV, KADEM ve Gülşen Özer’den Lütfü Türkkan tepkisi: Korkunç bir ikiyüzlülük karaktersizlik

TÜRGEV Başkanı Fatmanur Altun:

Kadınların yaşadığı sorunlara dair tartışmalar, diğer sosyal meseleler gibi sosyal zeminde kalması gereken ve asla siyasal alana taşınmaması gereken tartışmalardır. Çünkü kadın sorunları toplumun her kesiminde ve ideolojiden bağımsız olarak yaşanmaktadır. Bu durumda toplumun istisnasız bütün kesimlerinin desteğini almak kadınların yaşadığı sıkıntıları rehabilite etmenin en hızlı yolu olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye'de kadın hakları ile ilgili savunuculuk yapan kadın derneklerinin büyük çoğunluğu bu en temel ilkeyi ihlal eder görünümde. Daha da kötüsü kadın meselelerini kadınları önceleyen sosyal bir bakış açısıyla değil, kadınlara dönük dışlayıcı ve ayrıştırıcı bir bakış açısı ile ele almakta, ortaya çıkan kadın meselelerini siyasal kaldıraç gibi kullanmaktadırlar.

Özellikle son yıllarda kadın hakları savunuculuğu ile ilgili kuruluşların bu ideolojik tercihleri artık iyiden iyiye ifşa olmuş durumdadır. Bingöl'de yaşanan üzücü hadiseye maruf kadın derneklerinin tepki göstermemiş olması kadın derneklerinin bu içler acısı durumunun sadece en son örneğidir. Öyle ki; Türkiye'de kadın haklarının gelişmesinin önündeki en büyük engellerden birinin kadın hakları savunuculuğu yapmak yerine kadınlara dair meseleleri politik çıkar elde etmek için sömüren ve tepeden tırnağa siyasete batmış durumda olan bu kadın dernekleri olduğunu söylemek abartılı olmayacaktır.